KTR ने कहा, 'परिसीमन पर हमारा रुख हमेशा से स्पष्ट रहा है: दक्षिण भारत के संसदीय प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने लगातार यह मांग की है कि संसद में दक्षिण भारत की मौजूदा 24 प्रतिशत हिस्सेदारी सुरक्षित रहनी चाहिए। सीटों में प्रस्तावित 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी हमारी इस मुख्य चिंता का समाधान करती है। साथ ही, इससे तेलंगाना की लोकसभा सीटों की संख्या 17 से बढ़कर 26 हो जाएगी।'