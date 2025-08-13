'वोट चोरी' के दावों पर भाजपा का पलटवार, कहा- राहुल, अखिलेश की सीटों पर हुई धोखाधड़ी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के मुद्दे पर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। अब भाजपा ने भी कांग्रेस पर इसी तरह के आरोप लगाए हैं। भाजपा ने दावा किया कि रायबरेली, वायनाड, डायमंड हार्बर, कन्नौज, मैनपुरी और कोलाथुर जैसी 6 सीटों पर फर्जी मतदाता हैं। इन सीटों से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अभिषेक बनर्जी, डिंपल यादव, अखिलेश यादव और एमके स्टालिन ने जीत हासिल की थी। भाजपा ने सोनिया गांधी को लेकर भी बड़ा आरोप लगाया है।

राहुल की सीट भाजपा ने प्रियंका की सीट पर किया फर्जी मतदाता होने का दावा भाजपा ने दावा किया कि वायनाड में 93,499 संदिग्ध मतदाता थे। इनमें 20,438 डुप्लिकेट, 17,450 फर्जी पते वाले, 4246 मिश्रित परिवारों वाले और 51,365 सामूहिक रूप से जोड़े गए थे। बता दें कि इस सीट से पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी ने जीत हासिल की थी। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा, "विपक्ष अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए घुसपैठिया वोट बैंक का इस्तेमाल कर रहा है। राहुल गांधी प्रोपेगेंडा किंग हैं।"

रायबरेली भाजपा का दावा- रायबरेली में 2 लाख संदिग्ध मतदाता भाजपा ने दावा किया कि रायबरेली में 2 लाख से ज्यादा संदिग्ध मतदाता थे। इनमें 19,512 डुप्लीकेट, 71,977 फर्जी पते वाले और 92,747 मतदाता बड़े पैमाने पर जुड़वाए गए थे। ठाकुर ने कहा, "यहां की मतदाता सूची में अजीबोगरीब विसंगतियां हैं और 52,000 से ज्यादा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र फर्जी पतों से जुड़े हैं।" भाजपा ने दावा किया कि डायमंड हार्बर सीट पर 2.6 लाख संदिग्ध मतदाता हैं। यहां से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अभिषेक बनर्जी सांसद हैं।

अन्य सीटें भाजपा ने लगाए इन सीटों पर भी फर्जीवाड़े के आरोप ठाकुर ने यह भी दावा किया कि कन्नौज में 2,91,798 और मैनपुरी में 2,55,914 संदिग्ध मतदाता हैं, ये सीटें क्रमशः अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने जीती हैं। भाजपा ने दावा किया कि एमके स्टालिन के संसदीय क्षेत्र कोलाथुर में लगभग 20,000 संदिग्ध मतदाता हैं। भाजपा ने कहा कि उसकी जांच में 'घुसपैठिया वोट बैंक' को उजागर करने के 5 तरीके सामने आए हैं- डुप्लिकेट मतदाता, फर्जी पते, फर्जी रिश्तेदार, गलत उम्र और बड़ी संख्या में मतदाताओं को जोड़ना।

भाजपा भाजपा का आरोप- सोनिया गांधी नागरिक बनने से पहले मतदाता बनी भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिक बनने से 3 साल पहले ही मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। ठाकुर ने दावा किया कि इटली में जन्मी सोनिया का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्हें 1983 में भारतीय नागरिकता मिली थी। इससे पहले भाजपा IT सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी 1980 की एक मतदाता सूची की फोटोकॉपी साझा कर ऐसा ही आरोप लगाया था।