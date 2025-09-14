बिहार: तेजस्वी यादव के बयान से सियासी पारा चढ़ा, बोले- सभी सीटों पर लड़ूंगा चुनाव

बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव के एक बयान ने हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने एक रैली के दौरान कहा कि उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस बयान के बाद बिहार का सियासी पारा बढ़ गया है।

बयान क्या बोले तेजस्वी? 13 सितंबर को तेजस्वी मुजफ्फरपुर के कांटी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में उन्होंने कहा, "बिहार की सभी 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, तेजस्वी संघर्ष करेगा। मेरी आपसे अपील है कि आप मेरे नाम पर वोट करें। तेजस्वी के चेहरे को देख कर वोट दीजिए। तेजस्वी बिहार को आगे ले जाने के लिए काम करेगा। इस सरकार को हटाने के लिए हम सभी को एक साथ काम करना चाहिए।"

नाराजगी तेजस्वी का बयान क्या कांग्रेस से नाराजगी का संकेत है? हाल ही में तेजस्वी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी। इस दौरान तेजस्वी ने राहुल को प्रधानमंत्री चेहरा बताया था, लेकिन कांग्रेस की ओर से अब तक तेजस्वी को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा फेस घोषित नहीं किया गया है। तेजस्वी 16 सितंबर से 'बिहार अधिकार यात्रा' निकाल रहे हैं। इसमें महागठबंधन की कोई भी सहयोगी पार्टी शामिल नहीं होगी। ऐसे में अटकलें लग रही हैं कि तेजस्वी कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं।

कांग्रेस NDA ने साधा निशाना, कांग्रेस ने क्या कहा? भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, "तेजस्वी जी सपने देखना बंद कीजिए। आपमें अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की ताकत नहीं है। आप ऐसे बयानों से कांग्रेस और अपने सहयोगियों पर दबाव बना सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता को आप पर भरोसा नहीं है। आप उन्हें चारा और नौकरी के बदले जमीन घोटाले की याद दिला रहे हैं।" वहीं, कांग्रेस ने कहा कि INDIA गठबंधन एकजुट है और अब वोट चोरी कर सरकार नहीं बनेगी।