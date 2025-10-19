बिहार: NDA में मुख्यमंत्री चेहरे पर घमासान, RJD की पहली सूची जारी; जानें आज के घटनाक्रम 

RJD तेजस्वी का मुकाबला राबड़ी देवी को हरा चुके सतीश यादव से RJD की सूची के मुताबिक, तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनावी मैदान में होंगे। यहां से भाजपा ने सतीश यादव को उम्मीदवार बनाया है। 2010 के विधानसभा चुनावों में सतीश ने राबड़ी देवी को इसी सीट से हराया था। RJD की पहली सूची में 22 यादव, 3 मुस्लिम और 3 ब्राह्मण प्रत्याशियों के नाम हैं। ये सभी पहले ही नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं, पहले चरण के लिए नामांकन वापस लेने का कल यानी 20 अक्टूबर को आखिरी दिन है।

हंगामा लालू यादव के आवास के बाहर RJD नेता ने कुर्ता फाड़ा आज सुबह लालू यादव के आवास के बाहर पूर्व प्रत्याशी मदन साल ने खूब हंगामा किया। वे जोर-जोर से रोते नजर आए और अपना कुर्ता भी फाड़ लिया। मदन ने आरोप लगाया कि उनसे मधुबन विधानसभा सीट से टिकट देने के बदले में 2.70 करोड़ रुपये मांगे गए और रकम नहीं देने पर टिकट किसी और को दे दिया गया। इस दौरान आवास के बाहर काफी देर तक हंगामा होता रहा।

JMM JMM ने महागठबंधन छोड़ा, 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने गठबंधन से निकलने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ पार्टी ने 6 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। ये सीटें हैं- धमदाहा, चकाई, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीरपैंती। इससे पहले JMM ने RJD को अल्टीमेटम दिया था कि वो जल्द सीट बंटवारे का ऐलान नहीं करती है, तो पार्टी उम्मीदवार उतार देगी।

AIMIM AIMIM ने 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) ने अपने 24 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान को अमौर से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बलरामपुर से आदिल हसन, ढाका से राणा रणजीत सिंह, नरकटियागंज से शमीमुल हक, गोपालगंज से अनस सलाम, जोकीहाट से मुर्शिद आलम, बहादुरगंज से तौसीफ आलम, ठाकुरगंज से गुलाम हसनैन और किशनगंज से शम्स आगाज को टिकट मिला है।