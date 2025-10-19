गिरिराज सिंह ने 'नमक हराम' वाले बयान पर बढ़ा विवाद, कांग्रेस ने की यह मांग

बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल जोर-शोर से प्रचार में जुटे हैं। इस दौरान नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मुस्लिम समुदाय को लेकर विवादित बयान देकर सियासत में गर्माहट ला दी। उन्होंने एक मौलवी का उदाहरण देते हुए उन्हें वोट न दिए जाने पर कहा था कि उन्हें नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। इसके बाद कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल उन पर हमलावर हो गए हैं।

बयान सबसे पहले जानते हैं गिरिराज सिंह ने क्या दिया था बयान गिरिराज सिंह ने एक रैली में एक मौलवी के साथ अपनी बातचीत का जिक्र करते हुए कहा, "मैंने मौलवी साहब से पूछा कि क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? उन्होंने कहा- हां। मैंने पूछा कि क्या इसमें हिंदू-मुस्लिम का भेदभाव हुआ? उन्होंने कहा- नहीं। फिर मैंने पूछा कि क्या आपने मुझे वोट दिया? उन्होंने हां कहा, लेकिन जब मैंने खुदा की कसम खाने को कहा तो वो चुप हो गए।" इसके बाद गिरिराज ने तीखा बयान दे दिया।

निशाना हमें ऐसे नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए- गिरिराज गिरिराज सिंह ने आगे कहा, "मैंने पूछा कि क्या नरेंद्र मोदी ने आपको गाली दी? उन्होंने कहा- नहीं। मैंने पूछा कि क्या मैंने आपको अपमानित किया? उन्होंने कहा- नहीं। इस पर मैंने कहा कि तो फिर मेरी गलती क्या थी?" उन्होंने कहा, "जो लोग उपकार को नहीं मानते, उन्हें 'नमक हराम' कहते हैं। मैंने मौलवी साहब से साफ कहा कि हमें ऐसे नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए।" उनके इस बयान पर हंगामा खड़ा हो गया है।

हमला कांग्रेस ने बोला गिरिराज के बयान पर हमला कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने गिरिराज के बयान पर कहा, "उनका (गिरिराज सिंह) दिमाग खराब हो गया है। हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने, मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ़ने और पाकिस्तान को वीजा जारी करने के अलावा उनके पास और कोई काम नहीं है। केंद्र सरकार को उन्हें मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वह अपने मंत्रालय के लिए कोई काम नहीं करते है। वह सिर्फ सांप्रदायिक राजनीति करना और देश को बांटना चाहते हैं।"