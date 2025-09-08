उत्तर प्रदेश: भाजपा सांसद की बहन का नहाते समय वीडियो बनाया, विरोध पर ससुर-देवर ने पीटा

उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां भाजपा सांसद की बहन को उनके ससुर और देवरों ने मिलकर पीटा है। घटना सहावर थाना क्षेत्र के अवंतीबाई नगर की बताई जा रही है। पीड़ित महिला रीना राजपूत फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन हैं। महिला का आरोप है कि उनके ससुर और देवरों ने उनकी नहाते समय वीडियो बनाई और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें सड़क पर पीटा गया।

घटना क्या है पूरा मामला? पीड़ित रीना ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि उनकी शादी 17 साल पहले रवींद्र से हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं और ससुराल में रहती हैं। आरोप है कि रविवार को दोपहर 1 बजे वह नहा रही थीं, तभी उनके ससुर लक्ष्मण सिंह और देवर गिरीश उनकी जाल से वीडियो बना रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो दोनों ने गंदी गालियां देना शुरू कर दिया और लाठी-डंडों से पीटा। ससुर ने लाइसेंसी बंदूक की बट से उन्हें मारा।

वीडियो मारपीट का वीडियो आया सामने उन्होंने बताया कि वह भागकर सड़क पर आ गई तो वहां भी उनके ससुर और गिरीश के अलावा एक अन्य देवर राजेश ने भी उनको डंडों से पीटा। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला को ससुर डंडे से पीटते दिख रहे हैं। रीना का कहना है कि उनकी 2 बेटियां होने की वजह से ससुराल पक्ष उनसे नाराज है और उनको तंग कर रहे हैं। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

ट्विटर पोस्ट महिला के साथ मारपीट का वीडियो फर्रुखाबाद से भाजपा सांसद मुकेश राजपूत की बहन को उनके ससुर और देवर ने बीच सड़क पर बेरहमी से पीटा है। कासगंज में घर के बाहर ससुर ने बहू को 4 सेकेंड में 5 डंडे मारे। सांसद की बहन चीखती-चिल्लाती रही। बहन का आरोप है नहाते समय ससुर और देवर वीडियो बना रहे थे। pic.twitter.com/glZVSOM6qU — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) September 8, 2025