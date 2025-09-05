कांग्रेस बीड़ी पर GST के बहाने बिहार पर तंज कसकर घिरी, भाजपा हुई हमलावर

कांग्रेस की केरल इकाई सोशल मीडिया पर पोस्ट और तंज को लेकर अक्सर चर्चा में रहती है, लेकिन इस बार उसके तंज ने विवाद खड़ा कर दिया है। पार्टी ने बीड़ी पर वस्तु और सेवा कर ( GST ) 28 प्रतिशत से हटाकर 18 प्रतिशत करने पर तंज कसा। पार्टी ने एक्स पर लिखा, 'बीड़ी और बिहार B से शुरू होते हैं और इसे अब पाप नहीं माना जा सकता।' पोस्ट पर विवाद होने के बाद इसे हटा दिया गया है।

नाराजगी बिहार के उपमुख्यमंत्री ने साधा निशाना कांग्रेस की पोस्ट पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने स्क्रीनशॉट साझा कर एक्स पर लिखा, 'पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूजनीय माता जी का अपमान और अब पूरे बिहार का अपमान। यही है कांग्रेस का असली चरित्र, जो बार-बार देश के सामने उजागर हो रहा है।' बेगुसराय से भाजपा सांसद शांडिल्य गिरिराज सिंह ने लिखा, 'ब से- बुद्धिहीन। राहुल के बदनीयत कांग्रेस बिहार के साथ हमेशा बुरा-व्यवहार करते है। इनकी बर्बादी तय है।'

ट्विटर पोस्ट जनता दल यूनाइटेड के नेता संजय झा ने भी जताई नाराजगी कांग्रेस की एक और अत्यंत शर्मनाक हरकत!



आपको बता दें कि B से सिर्फ बीड़ी नहीं, बुद्धि भी होती है, जो आपके पास नहीं है!

B से बजट भी होता है, जिसमें बिहार को विशेष सहायता मिलने पर आपको मिर्ची लगती है।#बिहार का मजाक बनाने की नीचता कर कांग्रेस ने न केवल बिहारवासियों का फिर से अपमान… pic.twitter.com/y6Z4Qj3Yua — Sanjay Kumar Jha (@SanjayJhaBihar) September 5, 2025

विवाद क्या है GST का मामला? GST परिषद ने बुधवार को कर संशोधित कर GST को सरल बनाकर 12 और 28 प्रतिशत GST दर को खत्म कर दिया है और उसकी जगह केवल 5 और 18 प्रतिशत दर को रखा है। तंबाकू और कुछ लग्जरी सामानों पर GST की दर 40 प्रतिशत लागू की गई है। इसी के तहत सिगार, सिगरेट और तंबाकू पर GST 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया है, लेकिन बीड़ी पर GST 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया है।