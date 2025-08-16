पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथी आज, भाजपा नेताओं ने 'सदैव अटल' में श्रद्धांजलि दी
क्या है खबर?
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथी पर शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 'सदैव अटल' पहुंचे। भाजपा नेताओं ने राजघाट पर उनकी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमक किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी वाजयेपी को याद किया है।
श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा संदेश?
प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।' राजनाथ सिंह ने लिखा, 'अटलजी ने अपना पूरा जीवन एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ समर्पित किया। राष्ट्र उनके योगदान को याद रखेगा।'
ट्विटर पोस्ट
राष्ट्रपति समेत अन्य नेता पहुंचे सदैव अटल
LIVE: President Murmu pays homage to Shri Atal Bihari Vajpayee on his death anniversary at 'Sadaiv Atal' https://t.co/xJYeXozvjO— President of India (@rashtrapatibhvn) August 16, 2025
पहचान
मार्च 2015 में भारत रत्न से सम्मानित हुए थे वाजपेयी
वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और एक बार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता थे। वाजपेयी पहले मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 13 महीने के लिए और उसके बाद 22 मई 2004 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उनका 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली AIIMS में निधन हो गया। उन्हें मार्च 2015 में भारत रत्न मिला था।