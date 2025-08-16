पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथी आज, भाजपा नेताओं ने 'सदैव अटल' में श्रद्धांजलि दी

श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री मोदी ने क्या लिखा संदेश?

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।' राजनाथ सिंह ने लिखा, 'अटलजी ने अपना पूरा जीवन एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ समर्पित किया। राष्ट्र उनके योगदान को याद रखेगा।'