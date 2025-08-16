पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथी आज, भाजपा नेताओं ने 'सदैव अटल' में श्रद्धांजलि दी

LOADING...
अटल बिहारी वाजयेपी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत अन्य नेताओं ने श्रद्धांजलि दी (तस्वीर: एक्स/@rashtrapatibhvn)

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथी पर शनिवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा नेता उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 'सदैव अटल' पहुंचे। भाजपा नेताओं ने राजघाट पर उनकी समाधि स्थल पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमक किया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी वाजयेपी को याद किया है।

प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सभी देशवासियों की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयीजी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। राष्ट्र के चौतरफा विकास को लेकर उनका समर्पण और सेवा भाव विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान के लिए हर किसी को प्रेरित करने वाला है।' राजनाथ सिंह ने लिखा, 'अटलजी ने अपना पूरा जीवन एक सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण के संकल्प के साथ समर्पित किया। राष्ट्र उनके योगदान को याद रखेगा।'

वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर, 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने और एक बार कार्यकाल पूरा करने वाले पहले गैर-कांग्रेसी नेता थे। वाजपेयी पहले मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। उसके बाद 13 महीने के लिए और उसके बाद 22 मई 2004 तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया था। उनका 16 अगस्त, 2018 को दिल्ली AIIMS में निधन हो गया। उन्हें मार्च 2015 में भारत रत्न मिला था।