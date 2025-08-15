नीतीश कुमार का युवाओं को तोहफा, नौकरी के आवेदन के लिए शुल्क न लेने का ऐलान
क्या है खबर?
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने राज्य में नौकरी के लिए आवेदन करने वालों से कोई शुल्क न लेने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि आयोग से संबंधित नौकरियों में आवेदन करने वाले सभी वर्ग के छात्रों को सिर्फ 100 रुपए शुल्क ही देना होगा, जो प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए होगा। इसके बाद मुख्य परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
ऐलान
सभी आयोगों की नौकरियों में मिलेगी राहत
नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपए शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। PT पास कर मुख्य परीक्षा (मेन्स) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।'
ट्विटर पोस्ट
नीतीश कुमार का पूरा संदेश
राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए तथा उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमारी सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। अब हमलोगों ने युवाओं के हित में एक निर्णय और लिया है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु सभी आयोगों…— Nitish Kumar (@NitishKumar) August 15, 2025
सौगात
बिहार में सौगात की बहार
बिहार में साल के अंत में विधानसभा चुनाव 2025 होना है। उससे पहले नीतीश ने हर वर्ग के मतदाताओं को लुभाने के लिए अपना पिटारा खोल दिया है। पिछले दिनों उन्होंने बिहार में होने वाली शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। इससे पहले पत्रारों के लिए पेंशन का ऐलान किया था। वे 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 1 करोड़ नौकरी, आशा-ममता कार्यकर्ताओं के साथ रसोईयों की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का ऐलान कर चुके हैं।