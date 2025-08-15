नीतीश कुमार का युवाओं को तोहफा, नौकरी के आवेदन के लिए शुल्क न लेने का ऐलान

ऐलान

सभी आयोगों की नौकरियों में मिलेगी राहत

नीतीश ने एक्स पर लिखा, 'मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि राज्यस्तरीय सरकारी नौकरी हेतु बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, पुलिस अवर सेवा आयोग और केंद्रीय सिपाही चयन परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक (PT) प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपए शुल्क रखने का निर्देश दिया गया है। PT पास कर मुख्य परीक्षा (मेन्स) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अब परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा।'