बिहार: अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने दिया इस्तीफा, बोले- पार्टी घमंड में चूर
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भाजपा को बड़ा झटका लगा है। दरभंगा के अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में बने रहना अब संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा घमंड में चूर हो गई है। चर्चाएं हैं कि यादव राष्ट्रीय जनता दल (RJD) में शामिल हो सकते हैं।
बयान
यादव बोले- भाजपा गरीब, दलित और पिछड़ा विरोधी
यादव ने कहा, "भाजपा हमेशा से गरीब, दलित और पिछड़े समाज की विरोधी रही है। पार्टी में इन वर्गों के नेताओं की बात कोई नहीं सुनता। भाजपा सिर्फ सत्ता और पैसे की राजनीति करती है, जबकि समाज के वास्तविक मुद्दों से उसका कोई लेना-देना नहीं है। मैंने हमेशा गरीबों के मान-सम्मान की रक्षा की है। मैं समाजवादी और सेक्युलर विचारधारा का व्यक्ति हूं। मैं एक गरीब और संघर्षशील यादव परिवार से आता हूं।"
टिकट
यादव का टिकट कटने की चर्चाएं
यादव ने इस्तीफा ऐसे वक्त दिया है, जब उनका टिकट कटने की खूब अटकलें हैं। खबरें है कि अलीनगर सीट से भाजपा लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर को चुनाव में उतार सकती है। हाल ही में मैथिली ने कई भाजपा नेताओं से मुलाकात की है और राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा था, "अगर चुनाव में मौका मिलता है, तो मेरे लिए ये बड़ी बात होगी।" उन्होंने अपनी गृह विधानसभा अलीनगर से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है।