क्या प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव? करगहर सीट से भोजपुरी गायक को उतारा
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद गुरुवार को जनसुराज पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली सूची में पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। प्रशांत ने पहले रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस पर पार्टी ने भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय को उतार दिया है। ऐसे में उनके चुनाव न लड़ने की संभावना बन रही है।
चुनाव
क्या किसी अन्य सीट से उतरने की कोई संभावना है?
जनसुराज ने बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। प्रशांत ने पहले अपने जन्मस्थान करगहर से उतरने की बात कही थी, लेकिन अब संभावना नहीं है। अभी पार्टी ने वैशाली की राघोपुर सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है, जो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के लालू यादव का गढ़ है। यहां से तेजस्वी यादव उतरेंगे। ऐसे में प्रशांत यहां से या नीतीश कुमार के खिलाफ उतर सकते हैं।
जिम्मेदारी
क्या चुनाव में रणनीतिकार की भूमिका संभालेंगे प्रशांत?
मीडिया में खबरें चल रही हैं कि वह खुद चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे, बल्कि केवल रणनीतिकार और निर्णय लेने वाले की भूमिका में रहकर पार्टी को मजबूती देंगे। किसी सीट से चुनाव लड़ने पर प्रशांत किशोर उसी सीट पर बंध जाएंगे, ऐसे में पूरे राज्य में चुनावी अभियान चलाना मुश्किल हो जाएगा। प्रशांत 11 अक्टूबर से पूरे राज्य में चुनावी आंदोलन शुरू करेंगे। पार्टी ने बुधवार से चंदा लेने का अभियान भी शुरू कर दिया है।
ट्विटर पोस्ट
जनसुराज के उम्मीदवारों की सूची
जन सुराज के उम्मीदवारों की पहली सूची। pic.twitter.com/5VFYHHWm1W— Jan Suraaj (@jansuraajonline) October 9, 2025
सूची
किन्नर और पूर्व पुलिस अधिकारी को भी बनाया उम्मीदवार
जनसुराज ने गुरुवार को 7 सुरक्षित और 44 सामान्य सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की है, जिसमें अति पिछड़ा वर्ग के 17 उम्मीदवार शामिल हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के 11, सामान्य वर्ग के 9 और अल्पसंख्यक वर्ग के 7 उम्मीदवारों को उतारा गया है। सामान्य वर्ग की एक सीट पर दलित को उतारा गया है। गोपालगंज की भोरे विधानसभा सीट से प्रीति किन्नर और छपरा शहर से पूर्व एडीजी जेपी सिंह को टिकट दिया गया है।