प्रशांत किशोर के बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की संभावना कम

क्या प्रशांत किशोर नहीं लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव? करगहर सीट से भोजपुरी गायक को उतारा

लेखन गजेंद्र 05:04 pm Oct 09, 202505:04 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद गुरुवार को जनसुराज पार्टी ने पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। पहली सूची में पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का नाम नहीं है। प्रशांत ने पहले रोहतास जिले की करगहर सीट से चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन उस पर पार्टी ने भोजपुरी गायक रितेश रंजन पांडेय को उतार दिया है। ऐसे में उनके चुनाव न लड़ने की संभावना बन रही है।