बिहार चुनाव: NDA में सीट बंटवारे पर घमासान, JDU ने LJP की सीटों पर उतारे प्रत्याशी

विवाद JDU और LJP-R में इन सीटों पर विवाद JDU ने अपने कोटे से पासवान की पार्टी को सीटें दिए जाने पर आपत्ति जताई है। सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा सीट को लेकर दोनों पार्टियों में विवाद है। कई दौर की बातचीत के बावजूद पार्टियों में इन सीटों को लेकर सहमति नहीं बन सकी है। सीट बंटवारे के तहत ये सीटें LJP-R को मिली है, इसके बाद JDU ने इन चार सीटों पर अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दे दिए हैं।

मांझी जीतनराम मांझी ने भी LJP-R की सीटों पर उतारे उम्मीदवार NDA में शामिल एक और पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेकुलर) भी सीट बंटवारे से सहमत नहीं दिखाई दे रही है। इसके नेता जीतन राम मांझी ने LJP-R को मिली मखदुमपुर और बोधगया सीट पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, "माना की हमें कम सीटें मिली हैं, हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर हुआ है, कार्यकर्ताओ में घोर असंतोष व्याप्त है जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में होगी, इसका आश्वासन ही मैं कार्यकर्ताओं को दे पा रहा हूं।"

RLM उपेंद्र कुशवाहा अमित शाह से मिलने पहुंचे, कहा- सबकुछ ठीक नहीं चर्चा है कि उपेंद्र कुशवाहा महुआ सीट LJP-R को देने की खबरों से नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय उनके आवास पहुंचे। कई घंटे चली बैठक के बाद भी कुशवाहा की नाराजगी दूर नहीं हुई। इसके बाद कुशवाहा ने कहा, "NDA में सबकुछ ठीक नहीं है।" इस घटनाक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है। वे शाह से मुलाकात के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं।

उम्मीदवार भाजपा ने 71 सीटों पर उतारे उम्मीदवार बीते दिन भाजपा ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। अब केवल 30 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बाकी है। पहली सूची में भाजपा ने 10 विधायकों का टिकट काटा है। इनमें विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव भी शामिल हैं। वहीं, दोनों उपमुख्यमंत्री समेत 13 मंत्री और 46 विधायकों पर दोबारा भरोसा जताया गया है। उपमुख्यमंत्री चौधरी तारापुर और विजय सिन्हा लखीसराय से मैदान में उतरेंगे।