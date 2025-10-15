गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन

लेखन गजेंद्र 11:23 am Oct 15, 202511:23 am

क्या है खबर?

गोवा के 79 वर्षीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का मंगलवार देर रात हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया। नाइक को पणजी से 30 किलोमीटर दूर अपने गृहनगर में दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें पोंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाइक ने रात 1 बजे अंतिम सांस ली है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को दोपहर बाद 3 बजे पोंडा में होगा। उनका पार्थिव शरीर खड़पाबांध स्थित उनके आवास पर रखा गया है।