गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दुख जताया
क्या है खबर?
गोवा के 79 वर्षीय कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का मंगलवार देर रात हार्ट अटैक पड़ने से निधन हो गया। नाइक को पणजी से 30 किलोमीटर दूर अपने गृहनगर में दौरा पड़ा था, जिसके बाद उन्हें पोंडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नाइक ने रात 1 बजे अंतिम सांस ली है। उनका अंतिम संस्कार बुधवार को दोपहर बाद 3 बजे पोंडा में होगा। उनका पार्थिव शरीर खड़पाबांध स्थित उनके आवास पर रखा गया है।
निधन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइक के निधन पर दुख जताते हुए एक्स पर लिखा कि उन्हें एक अनुभवी प्रशासक और समर्पित लोकसेवक के रूप में याद किया जाएगा, जिन्होंने गोवा के विकास पथ को समृद्ध बनाया। प्रधानमंत्री ने लिखा कि वे वंचितों और हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने के लिए तत्पर थे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने एक्स पर लिखा कि नाइक के नेतृत्व, विनम्रता और जन कल्याण में उनके योगदान को सदैव याद रखा जाएगा।
पहचान
गोवा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं नाइक
नाइक पहली बार 1984 में महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP) के टिकट पर पोंडा से विधायक बने थे। इसके बाद 1989 में मरकाइम से चुनाव लड़ा। उन्होंने 1999, 2002, 2007 और 2017 में कांग्रेस और 2022 में भाजपा से पोंडा से लगातार जीत दर्ज की। नाइक जनवरी 1991 से मई 1993 तक प्रगतिशील लोकतांत्रिक मोर्चे की गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहे। इसके बाद 1994 में केवल 6 दिन के मुख्यमंत्री रहे। वे 1998 में उत्तरी गोवा से सांसद भी थे।