बिहार में NDA के बीच सीट बंटवारे का ऐलान, जानें किसे मिलीं कितनी सीटें
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीटों का बंटवारा तय हो गया है। नई दिल्ली में हुई लगातार बैठकों के बाद सीट बंटवारे पर मुहर लग गई है। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड (JDU) 101-101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। वहीं, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास (LJP-R) के हिस्से में 29 सीटें आई हैं। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) और जीतनराम मांझी की हिंदुस्तान अवाम मोर्चा (HAM) को 6-6 सीटें मिली हैं।
2020
पिछले चुनावों में किसे मिली थीं कितनी सीटें?
2020 विधानसभा चुनाव में भाजपा 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 74 पर जीती थी। वहीं, JDU 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटें जीत सकी थीं। HAM ने 7 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 4 जीती थीं। चिराग की अविभाजित LJP अकेले 135 सीटों पर मैदान में थी, लेकिन केवल एक ही सीट जीत सकी थी। तब मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) भी NDA में थी। उसने 11 में से 4 सीटें जीती थीं।
बयान
भाजपा बोली- सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुआ सीट बंटवारा
भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, 'हम NDA के साथियों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में सीटों का वितरण पूर्ण किया है। NDA के सभी दलों के कार्यकर्ता और नेता इसका हर्षपूर्वक स्वागत करते हैं। बिहार है तैयार, फिर से NDA सरकार।' वहीं, चिराग पासवान ने लिखा, 'हम NDA परिवार ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीटों का बंटवारा पूरा किया है। बिहार है तैयार, फिर से NDA सरकार।'
दर्जा
JDU को नहीं मिला 'बड़े भाई' का दर्जा
पहले अटकलें थीं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की JDU को 'बड़े भाई' का दर्जा मिलेगा और उसे भाजपा से एक-दो सीटें ज्यादा मिल सकती हैं। हालांकि, अब साफ हो गया है कि भाजपा ने JDU के साथ बराबरी का फॉर्मूला अपनाया है इस बात का संकेत बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी दिया था। उन्होंने पटना में एक बैठक के बाद कहा था कि इस बार चुनाव में कोई बड़े भाई-छोटे भाई की भूमिका में नहीं होगा।
चुनाव
बिहार में 2 चरणों में मतदान
बिहार की कुल 243 सीटों पर 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहले चरण में 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान होगा। दूसरे चरण में 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। नतीजों की घोषणा 14 नवंबर को होगी। चुनाव आयोग के मुताबिक, बिहार में कुल 7.42 करोड़ मेतदाता हैं। इनमें से 3.92 करोड़ पुरुष, 3.49 करोड़ और 1,725 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पिछले चुनावों में NDA ने 125 और महागठबंधन ने 110 सीटें जीती थीं।