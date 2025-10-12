बिहार की वो 52 निर्णायक सीटें, जहां पिछली बार बेहद कम रहा था हार-जीत का अंतर

बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन में सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। आने वाले 1-2 दिन में इसका औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। सभी पार्टियों की नजरें उन सीटों पर हैं, जहां पिछले चुनाव में हार-जीत का अंतर बेहद कम था। ऐसी 52 सीटों ने पिछली बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। आइए ऐसी सीटों के बारे में जानते हैं।

अंतर 52 सीटों पर 5,000 से भी कम था हार-जीत का अंतर 2020 के विधानसभा चुनावों में 52 सीटें ऐसी थीं, जहां हार-जीत का अंतर 5,000 वोटों से भी कम था। इनमें से 15 सीटें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थीं। महागठबंधन में शामिल भाकपा, माकपा और भाकपा (माले) लिबरेशन को एक-एक सीट मिली थी। वहीं, 16 सीटों पर RJD, जबकि 7 पर कांग्रेस दूसरे स्थान पर रही थी। भाकपा (माले) लिबरेशन और भाकपा क्रमश 2 और एक सीट पर दूसरे स्थान पर थी।

NDA इन सीटों पर कैसा रहा था NDA का प्रदर्शन? इन सीटों पर NDA के प्रदर्शन की बात करें, तो नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने 52 में से 13 और भाजपा ने 9 सीटें जीती थीं। मुकेश सहनी के नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (VIP) और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने एक-एक सीट जीती थी। JDU 13 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही, जबकि भाजपा और VIP क्रमशः 10 और 2 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहीं।

सीट हिलसा सीट पर केवल 12 वोटों से जीती थी JDU नालंदा जिले के हिलसा सीट पर JDU ने केवल 12 वोटों से जीत हासिल की थी। वहीं, रामगढ़ में RJD ने बहुजन समाज पार्टी (BSP) को 189 वोटों से हराया था। 4 सीटें ऐसी थीं, जहां हार-जीत का अंतर 500 से भी कम था। बरबीघा सीट पर JDU ने 133 वोट, भोरे सीट पर JDU ने 462 वोट, डेहरी में RJD ने 464 वोट और बछवाड़ा सीट पर भाजपा ने 484 वोटों से जीत दर्ज की थी।

लोकसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर किसका प्रदर्शन कैसा रहा था? 2024 लोकसभा चुनावों में NDA ने इनमें से कुछ सीटों पर बढ़त बनाई है। पिछली बार महागठबंधन द्वारा जीती गई 52 कम अंतर वाली सीटों में से 20 पर लोकसभा चुनावों में NDA ने बढ़त हासिल की है। वहीं, 2020 में NDA ने जिन सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से 6 पर महागठबंधन ने लोकसभा चुनावों में बढ़त हासिल की है। दरभंगा ग्रामीण और महाराजगंज सीट पर लोकसभा चुनावों में NDA ने बढ़त बना ली है।