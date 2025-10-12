बिहार चुनाव: सीट बंटवारे पर NDA की आज आखिरी बैठक, महागठबंधन में भी हलचल तेज

बिहार में विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) और विपक्षी महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। आने वाले 1-2 दिन में दोनों ही गठबंधन सीटों का आधिकारिक ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली में आज जेपी नड्डा के आवास पर अहम बैठक है। इसमें NDA की सीट बंटवारों पर अंतिम मुहर लग जाएगी। वहीं, लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी दिल्ली पहुंचे हैं।

बैठक NDA की आज शाम अहम बैठक बिहार को लेकर आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति (CEC) की बैठक होनी है। इसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरे वरिष्ठ नेता भी रहेंगे। इस बैठक के बाद भाजपा कभी भी अपने उम्मीदवारों की पहली या पूरी सूची जारी कर सकती है। नड्डा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के साथ अलग से भी बैठक की है।

महागठबंधन राहुल गांधी से मिल सकते हैं तेजस्वी और लालू यादव तेजस्वी और लालू यादव कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि इसमें सीट बंटवारे पर आखिरी चर्चा हो सकती है। इससे पहले तेजस्वी ने फोन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की थी। माना जा रहा है कि कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रही है, जबकि तेजस्वी 53-54 सीटें देने को तैयार हैं। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तेजस्वी के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था

बयान सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन के नेताओं ने क्या कहा? लालू यादव से जब सीट बंटवारे को लेकर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बातचीत चल रही है। वहीं, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "चेहरे और सीटों पर जल्द फैसला होगा। कांग्रेस जल्द स्थिति साफ करेगी। दोनों पार्टियों की ओर से स्थिति साफ होगी। महागठबंधन बड़ा है इसलिए वक्त लगता है।" महागठबंधन के नेता पप्पू यादव ने कहा, "राहुल गांधी पार्टी और कार्यकर्ताओं के सम्मान के अनुसार निर्णय लेते हैं। गठबंधन का सिद्धांत सर्वोपरि है।"

RJD RJD के 2 विधायकों ने दिया इस्तीफा चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने इस्तीफा दे दिया है। ये दोनों विधायक कथित तौर पर RJD के शीर्ष नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी के एक कार्यक्रम में मंच पर भी दिखाई दिए थे। इससे पहले RJD विधायक संगीता कुमारी, भरत बिंद और चेतन आनंद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।

जानकारी प्रशांत किशोर पर दर्ज हुई FIR जन सुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर राघोपुर में FIR दर्ज की गई है। कल प्रशांत अपने काफिले के साथ वैशाली के राघोपुर गए थे। आरोप है कि प्रशांत ने अनुमति से ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है।

सीट महागठबंधन और NDA में किसे मिल सकती हैं कितनी सीटें? NDA में JDU को 101, भाजपा को 100, चिराग पासवान को 29, जीतन राम मांझी को 7 और उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिल सकती हैं। कथित तौर पर मांझी इस बंटवारे से नाराज बताए जा रहे हैं। वहीं, महागठबंधन में कांग्रेस को 58 सीटें मिल सकती हैं। पार्टी 60 सीटों पर अड़ी हुई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के हेमंत सोरेन ने 14 तारीख तक 12 सीटों का ऐलान करने का अल्टीमेटम दिया है।