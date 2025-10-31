बिहार के लिए NDA का घोषणापत्र जारी, 1 करोड़ नौकरी और बाढ़ मुक्त बिहार का वादा

बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने शुक्रवार को संयुक्त रूप से अपना घोषणापत्र (संकल्प पत्र) जारी कर दिया है। घोषणापत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरियों और रोजगार का वादा है। साथ ही हर जिले में फैक्ट्री लगाने और औद्योगिक पार्क शुरू करने की घोषणा की गई है। बिहार के 4 शहर पटना, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और मेट्रो चलाने का वादा किया गया है।

घोषणा पत्र महागठबंधन जारी कर चुका है अपना घोषणापत्र बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले विपक्षी महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी कर चुका है। महागठबंधन ने हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और संविदा कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी का दर्जा देने का वादा किया है। महागठबंधन में कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी), भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी शामिल हैं। महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद के लिए तेजस्वी यादव और उपमुख्यमंत्री पद के लिए सहनी दावेदार हैं।

अन्य वादे प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का वादा घोषणापत्र में किंडरगार्टन से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए 2,000 रुपये की मासिक वित्तीय सहायता के प्रावधान भी किए हैं। NDA ने विश्वस्तरीय मेडिसिटी स्थापित करने, प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने, मुफ्त राशन उपलब्ध कराने, 5 लाख रुपये तक के चिकित्सा उपचार की पेशकश करने और 50 लाख अतिरिक्त पक्के मकान बनाने का भी संकल्प लिया है।

वादे और क्या वादे किए? NDA ने समृद्धि और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के तहत महिलाओं को 2 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता देने का वादा किया है। इसके साथ ही घोषणापत्र में कहा गया है कि गठबंधन अत्यंत पिछड़े वर्गों के विभिन्न व्यावसायिक समूहों को 10 लाख रुपये की सहायता देगा। घोषणापत्र के अनुसार, किसानों को 'कपूरगरी ठाकुर किसान सम्मान निधि' के तहत 3,000 रुपये का वार्षिक लाभ मिलेगा, जो कुल मिलाकर 9,000 रुपये होगा।