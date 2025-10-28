महागठबंधन के घोषणापत्र 'बिहार का तेजस्वी प्रण' में हर परिवार को सरकारी नौकरी का वादा

बिहार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं का आकर्षित करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल (RJD) और कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने मंगलवार को अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। संयुक्त घोषणापत्र 'बिहार का तेजस्वी प्रण' नाम से जारी किया गया है। घोषणापत्र में सभी परिवार को सरकारी नौकरी का वादा किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव , उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश साहनी, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कम्युनिस्ट नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई मौजूद थे।

घोषणापत्र राज्य में लागू की जाएगी पुरानी पेंशन योजना घोषणापत्र में महागठबंधन ने 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। साथ ही जीविका दीदियों को 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा और उनको सरकारी कर्मचारी के रूप में स्थायी दर्जा दिया जाएगा। विपक्ष ने सभी संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी करने और पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने का भी वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सभी वादे पूरे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

वादा घोषणापत्र के प्रमुख वादे महागठबंधन के घोषणापत्र में कुल 24 वादे हैं, जिसमें सरकारी नौकरी का वादा सबसे ऊपर है। साथ ही माई-बहन योजना लागू की जाएगी। विधवा-बुजुर्गों को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, जिसमें हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी। हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। मनरेगा मजदूरों का मानदेय 300 रुपये बढ़ाया जाएगा। संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) अधिनियम बिहार में लागू नहीं होगा। हर व्यक्ति का जनस्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख रुपये का बीमा होगा।

तेजस्वी यादव ने घोषणा पत्र जारी किया