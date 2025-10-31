'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचकर लौह पुरुष की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया, जो भारत की एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो भी एक्स पर साझा किया, जिसमें पटेल की उपलब्धियों को अपनी आवाज में बताया है।

श्रद्धांजलि राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा प्रेरित करेगी- मोदी प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो साझा कर लिखा, 'भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दे रहे थे। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम अखंड, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि करते हैं।'

शपथ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8 बजे गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास केवडिया में बनी 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' पहुंच गए थे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान एकता परेड निकाली गई, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग मार्च और पूरी तरह से महिला अधिकारियों के नेतृत्व में पुरस्कार विजेता टुकड़ियां शामिल थीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई।

ट्विटर पोस्ट प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया वीडियो India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti. He was the driving force behind India’s integration, thus shaping our nation’s destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to… pic.twitter.com/7quK4qiHdN — Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2025