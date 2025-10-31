LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि
'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी

'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 150वीं जयंती पर सरदार पटेल को दी श्रद्धांजलि

लेखन गजेंद्र
Oct 31, 2025
09:34 am
क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश के प्रथम उपप्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने गुजरात स्थित 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' पहुंचकर लौह पुरुष की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया, जो भारत की एकता, अनुशासन और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक था। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर एक वीडियो भी एक्स पर साझा किया, जिसमें पटेल की उपलब्धियों को अपनी आवाज में बताया है।

श्रद्धांजलि

राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा प्रेरित करेगी- मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो साझा कर लिखा, 'भारत सरदार वल्लभभाई पटेल को उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता है। वे भारत के एकीकरण के पीछे प्रेरक शक्ति थे, और इस प्रकार हमारे राष्ट्र के प्रारंभिक वर्षों में इसके भाग्य को आकार दे रहे थे। राष्ट्रीय अखंडता, सुशासन और जनसेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। हम अखंड, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के उनके दृष्टिकोण को बनाए रखने के अपने सामूहिक संकल्प की पुष्टि करते हैं।'

शपथ

प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई

प्रधानमंत्री मोदी सुबह 8 बजे गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास केवडिया में बनी 182 मीटर ऊंची 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' पहुंच गए थे। यहां उन्होंने पूजा-अर्चना की और पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान एकता परेड निकाली गई, जिसमें गार्ड ऑफ ऑनर, फ्लैग मार्च और पूरी तरह से महिला अधिकारियों के नेतृत्व में पुरस्कार विजेता टुकड़ियां शामिल थीं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई।

ट्विटर पोस्ट

प्रधानमंत्री मोदी ने साझा किया वीडियो

जानकारी

पटेल के परिवार से मुलाकात

प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले गुरुवार को एकता नगर में सरदार पटेल के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की थी। वे पटेल के पोते गौतम पटेल अपनी पत्नी नंदिता, बेटे केदार, बहू रीना और पोती करीना के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे।

ट्विटर पोस्ट

परेड में शामिल हुए प्रधानमंत्री मोदी