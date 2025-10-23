बिहार चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर बनी सहमति

महागठबंधन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर सकता है

लेखन आबिद खान 09:29 am Oct 23, 202509:29 am

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन में खींचतान कम होती नजर आ रही है। सीटों पर विवाद के बीच गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव को पेश करने पर सहमति बन गई है। आज शाम तक इसकी औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत गठबंधन सहयोगियों से बात करने के लि पटना पहुंचे थे।