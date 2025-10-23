बिहार चुनाव: महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने पर बनी सहमति
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर महागठबंधन में खींचतान कम होती नजर आ रही है। सीटों पर विवाद के बीच गठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता तेजस्वी यादव को पेश करने पर सहमति बन गई है। आज शाम तक इसकी औपचारिक घोषणा भी की जा सकती है। यह घटनाक्रम ऐसे वक्त हुआ है, जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत गठबंधन सहयोगियों से बात करने के लि पटना पहुंचे थे।
रिपोर्ट
गहलोत बोले- 5-10 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई बड़ा मुद्दा नहीं
इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, गठबंधन आज शाम अपना चुनावी नारा भी जारी कर सकता है। 'चलो बिहार, बदलें बिहार' गठबंधन का नारा हो सकता है। गहलोत ने पटना में लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी से मुलाकात की। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "243 सीटों वाली विधानसभा में 5-10 सीटों पर 'दोस्ताना लड़ाई' कोई बड़ा मुद्दा नहीं है।' वहीं, तेजस्वी ने गहलोत से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा कीं।
चुनाव
महागठबंधन में क्या है विवाद?
महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। कई दौर की वार्ता और खींचतान के बाद भी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके बाद कम से कम 11 सीटों पर गठबंधन की पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। वहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बिहार चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी ने RJD पर विश्वासघात करने और गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया है।