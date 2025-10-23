दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर ने प्रथम श्रेणी में 1,000 विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े

क्रिकइंफो के अनुसार, हार्मर अब चार्ली लेवेलिन (1013), माइक प्रॉक्टर (1417) और एलन डोनाल्ड (1216) के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल चौथे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर बन गए। 36 वर्षीय हार्मर ने अब केवल 234 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.34 की औसत से 1,000 विकेट हासिल कर लिए हैं। उन्होंने 58 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। वह 14 टेस्ट में कुल 10 या अधिक विकेट ले चुके हैं।

हार्मर

हार्मर ने बनाए ये रिकॉर्ड्स

रावलपिंडी में हार्मर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला 5 विकेट हॉल दर्ज किया। 12 टेस्ट मैचों में उन्होंने 26.00 की औसत के साथ 52 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका इकॉनमी रेट 3.05 है। हार्मर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1,000 विकेट लेने वाले 21वें ऑफ स्पिनर हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, इससे पहले 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट वाले आखिरी ऑफ स्पिनर रॉबर्ट क्रॉफ्ट थे, जिन्होंने 2007 में यह उपलब्धि हासिल की थी।