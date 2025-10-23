LOADING...
साइमन हार्मर ने प्रथम श्रेणी में 1,000 विकेट पूरे किए (तस्वीर: एक्स/@ProteasMenCSA)

दक्षिण अफ्रीका के साइमन हार्मर ने प्रथम श्रेणी में 1,000 विकेट पूरे किए, जानिए उनके आंकड़े

लेखन अंकित पसबोला
Oct 23, 2025
04:27 pm
क्या है खबर?

दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम ने दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 8 विकेट से हराते हुए सीरीज को 1-1 से बराबरी पर समाप्त किया। रावलपिंडी में खेले गए मैच के दौरान साइमन हार्मर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान की दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। इस बीच उन्होंने अपने प्रथम श्रेणी करियर में 1,000 विकेट भी पूरे किए। आइए उनके आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं।

उपलब्धि 

इस विशेष सूची में शामिल हुए हार्मर 

क्रिकइंफो के अनुसार, हार्मर अब चार्ली लेवेलिन (1013), माइक प्रॉक्टर (1417) और एलन डोनाल्ड (1216) के साथ यह उपलब्धि हासिल करने वाले केवल चौथे दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर बन गए। 36 वर्षीय हार्मर ने अब केवल 234 प्रथम श्रेणी मैचों में 26.34 की औसत से 1,000 विकेट हासिल कर लिए हैं। उन्होंने 58 पारियों में 5 विकेट हॉल लिए हैं। वह 14 टेस्ट में कुल 10 या अधिक विकेट ले चुके हैं।

हार्मर 

हार्मर ने बनाए ये रिकॉर्ड्स 

रावलपिंडी में हार्मर ने टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला 5 विकेट हॉल दर्ज किया। 12 टेस्ट मैचों में उन्होंने 26.00 की औसत के साथ 52 विकेट लिए हैं। इस प्रारूप में उनका इकॉनमी रेट 3.05 है। हार्मर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1,000 विकेट लेने वाले 21वें ऑफ स्पिनर हैं। क्रिकइंफो के अनुसार, इससे पहले 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट वाले आखिरी ऑफ स्पिनर रॉबर्ट क्रॉफ्ट थे, जिन्होंने 2007 में यह उपलब्धि हासिल की थी।