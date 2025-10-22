सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र का ऐलान, कहा- पिता का राजनीतिक जीवन अंतिम चरण में

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने बुधवार को अपने पिता के राजनीतिक सन्यास को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिता सिद्धारमैया अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और उन्हें अपने कैबिनेट सहयोगी सतीश जारकीहोली का मार्गदर्शक करना चाहिए। यतींद्र ने यह बात बेलगावी में एक कार्यक्रम में कही है, जिसमें कैबिनेट मंत्री जारकीहोली भी शामिल थे। यतींद्र कर्नाटक विधान परिषद के सदस्य (MLC) हैं।

बयान क्या बोले यतींद्र? यतींद्र ने कार्यक्रम में कहा, "मेरे पिता अपने राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं। इस समय उन्हें एक मजबूत विचारधारा और प्रगतिशील मानसिकता वाले नेता की जरूरत है, जिसके वे मार्गदर्शक बनें। जारकीहोली ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेसी विचारधारा को कायम रख सकते हैं और पार्टी का प्रभावी ढंग से नेतृत्व कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि ऐसे वैचारिक दृढ़ विश्वास वाला नेता मिलना दुर्लभ है। मैं कामना करता हूं कि वह इस अच्छे काम को जारी रखें।"

मायने यतींद्र के बयान के क्या है मायने? यतींद्र का बयान ऐसे समय आया है, जब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व परिवर्तन को लेकर काफी जोर-आजमाइश चल रही है। पार्टी 2 खेमे में बटी हैं, जिसमें कुछ विधायक उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की तरफ हैं, जबकि लोक निर्माण विभाग मंत्री जरकीहोली समेत कुछ पूरी तरह सिद्धारमैया के खेमे में हैं। यतींद्र अपने बयान से शिवकुमार के समर्थकों को संदेश देना चाहते हैं कि भले ही सिद्धारमैया कुर्सी से उतर जाएं, लेकिन सत्ता जरकीहोली के जरिए उनके पास रहेगी।