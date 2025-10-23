'लाफ्टर शेफ्स 3' में फिर कुकिंग का तड़का लगाते दिखेंगे ये सितारे, प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता

'लाफ्टर शेफ्स 3' में फिर कुकिंग का तड़का लगाते दिखेंगे ये सितारे, प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता
क्या है खबर?
लाफ्टर क्वीन भारती सिंह का कुकरी शो 'लाफ्टर शेफ्स' तीसरे सीजन के साथ टीवी पर लौटने वाला है। मेकर्स ने 22 अक्टूबर को टीजर के साथ आगामी सीजन पर अपडेट साझा किया था, जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया है। इस शो के पिछले दोनों सीजन को भारती के अलावा मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने होस्ट किया था। आइए जानते हैं कि 'लाफ्टर शेफ्स 3' में कौन-कौन से सितारे खाना बनाने का हुनर फिर दिखाते नजर आ सकते हैं।
कास्ट
कुकिंग शो में ये सितारे फिर आ सकते हैं नजर
'लाफ्टर शेफ्स 3' का टीजर जारी होने के साथ ही सितारों के नाम की चर्चा भी सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। जूम की रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरे सीजन में फिर से अंकिता लोखंडे, विक्की जैन, अर्जुन बिजलानी, अभिषेक कुमार, करण कुंद्रा और एल्विश यादव नजर आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मेकर्स ने तेजस्वी प्रकाश को 'लाफ्टर शेफ्स 3' का प्रस्ताव भेजा है, क्योंकि उनके बॉयफ्रेंड करण शो का हिस्सा बन रहे हैं।
ट्विटर पोस्ट
यहां देखिए टीजर
We are opening soon! And this time, we’re serving laughter 3x stronger, louder, and funnier! Are you all ready? 😂😍 pic.twitter.com/a6d4xlfEMD— ColorsTV (@ColorsTV) October 22, 2025
रिलीज
'लाफ्टर शेफ्स 3' की रिलीज का इंतजार
'लाफ्टर शेफ्स 3' का टीजर तो जारी कर दिया गया है, लेकिन मेकर्स ने अभी शो की रिलीज तारीख का खुलासा नहीं किया है। उम्मीद है कि दर्शकों का यह पसंदीदा शो इस साल के आखिर में या अगले साल 2026 में शुरू होगा। मेकर्स शो को 'पति पत्नी और पंगा' की जगह पर टेलीकास्ट करेंगे जो इस वक्त दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। बता दें कि 'लाफ्टर शेफ्स 2' के विनर एल्विश और करण थे।