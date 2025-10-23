'लाफ्टर शेफ्स 3' में फिर दिखेंगे ये सितारे

'लाफ्टर शेफ्स 3' में फिर कुकिंग का तड़का लगाते दिखेंगे ये सितारे, प्रोमो ने बढ़ाई उत्सुकता

लेखन ज्योति सिंह 04:53 pm Oct 23, 202504:53 pm

क्या है खबर?

लाफ्टर क्वीन भारती सिंह का कुकरी शो 'लाफ्टर शेफ्स' तीसरे सीजन के साथ टीवी पर लौटने वाला है। मेकर्स ने 22 अक्टूबर को टीजर के साथ आगामी सीजन पर अपडेट साझा किया था, जिसने लोगों को उत्साहित कर दिया है। इस शो के पिछले दोनों सीजन को भारती के अलावा मशहूर शेफ हरपाल सिंह सोखी ने होस्ट किया था। आइए जानते हैं कि 'लाफ्टर शेफ्स 3' में कौन-कौन से सितारे खाना बनाने का हुनर फिर दिखाते नजर आ सकते हैं।