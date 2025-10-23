शाहरुख खान के बेटे आर्यन कब आएंगे कैमरे के सामने? रजत बेदी ने खोल दिया राज

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के जरिए उन्होंने निर्देशन जगत में अपनी दमदार शुरुआत की। उनकी इस सीरीज ने आते ही OTT पर तहलका मचा दिया। आर्यन ने अपने लेखन और निर्देशन के लिए खूब वाहवाही लूटी, पर प्रशंसकों को अब भी उस पल का इंतजार है, जब वो कैमरे के सामने एक्टिंग करते हुए नजर आएंगे। हाल ही में रजत बेदी ने इस पर बात की।

पहली मुलाकात रजत ने याद की आर्यन के साथ अपनी पहली मुलाकात आर्यन के निर्देशन में बनी पहली वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में जरज सक्सेना का किरदार निभाने वाले अभिनेता रजत ने इंस्टैंट बॉलीवुड से आर्यन के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया। उन्होंने बताया कि कैसे 27 साल के आर्यन की स्पष्टता और आत्मविश्वास से वो बेहद प्रभावित हुए थे। रजत ने कहा, "पहले ही दिन आर्यन ने मुझसे कहा, 'सर, मैंने कुछ लिखा है और मैं इसे निर्देशित करने जा रहा हूं।"

खुलासा किस वजह से अभिनय जगत में कदम नहीं रख रहे आर्यन? रजत बोले, "मैंने आर्यन से पूछा, क्या तुम निर्देशन करने वाले हो? 'बेटा, पूरी दुनिया कैमरे के सामने तुम्हारा इंतजार कर रही है! तुम इसके पीछे क्या कर रहे हो?" इस पर आर्यन ने बड़ी सहजता से कहा, "नहीं सर, मेरे पिता जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं, तुलनाएं, उम्मीदें और ये सब... लेकिन शायद बाद में मैं एक्टिंग के बारे में सोचूंगा। अभी नहीं।" इससे पहले एक इंटरव्यू में लक्ष्य लालवानी ने आर्यन को एक बेहतरीन एक्टर बताया था।

प्रस्ताव रजत को कैसे मिली 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड'? रजत ने अपने इंटरव्यू में ये भी बताया कि उन्हें आर्यन की सीरीज कैसे मिली। वो बोले, "आर्यन इस प्रोजेक्ट में रचनात्मक रूप से शामिल थे। उन्होंने खुद मुझसे इस रोल के लिए संपर्क किया था। आर्यन मुझसे बोले, सर मैं कुछ बना रहा हूं और चाहता हूं कि आप ये किरदार निभाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं ये किरदार ही हटा दूंगा। मैं सचमुच चाहता हूं कि आप इसका हिस्सा बनें। उनकी ईमानदारी देख मैं बड़ा प्रभावित हुआ।"