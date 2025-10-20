LOADING...
होम / खबरें / राजनीति की खबरें / बिहार: महागठबंधन में 11 सीटों पर आपसी लड़ाई, JMM ने चुनाव लड़ने से इनकार किया
बिहार: महागठबंधन में 11 सीटों पर आपसी लड़ाई, JMM ने चुनाव लड़ने से इनकार किया
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन में औपचारिक सीट बंटवारा नहीं हुआ है

बिहार: महागठबंधन में 11 सीटों पर आपसी लड़ाई, JMM ने चुनाव लड़ने से इनकार किया

लेखन आबिद खान
Oct 20, 2025
05:29 pm
क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष के महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। कई दौर की वार्ता और खींचतान के बाद भी सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके बाद गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) समेत अन्य पार्टियों ने एक-दूसरे के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए हैं। कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं, जहां आपस में ही लड़ाई है। आइए ऐसी सीटों के बारे में जानते हैं।

सीटें

वो सीटें, जहां आपसी लड़ाई लगभग तय

सिकंदरा, कहलगांव, सुल्तानगंज, वैशाली, लालगंज, वारिसलीगंज, बछवाड़ा, करगहर, बिहार शरीफ और राजापाकड़ वो सीटें हैं, जहां कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) या RJD के उम्मीदवारों में सीधा मुकाबला है। पार्टियां इन सीटों पर 'फ्रेंडली फाइट' होने का दावा कर रही हैं। तारापुर सीट पर विकासशील इंसान पार्टी (VIP) ने सकलदेव बिंद को टिकट दिया है, जिनका मुकाबला RJD के अरुण शाह से होना है।

RJD

इन सीटों पर RJD और कांग्रेस में मुकाबला

सिकंदरा सीट से RJD ने उदय नारायण चौधरी तो कांग्रेस ने विनोद चौधरी, कहलगांव से RJD के रजनीश भारती के सामने कांग्रेस ने प्रवीण कुमार कुशवाहा, सुल्तानगंज सीट पर कांग्रेस के ललन यादव के सामने RJD के चंदन सिन्हा, वैशाली सीट पर RJD के अजय कुशवाहा और कांग्रेस के संजीव सिंह, लालगंज सीट पर RJD की शिवानी शुक्ला और कांग्रेस की आदित्य कुमार और वारिसलीगंज में कांग्रेस के सतीश कुमार और RJD की अनीता के बीच मुकाबला है।

CPI

यहां कांग्रेस और CPI में आपसी लड़ाई

बछवाड़ा सीट पर कांग्रेस के शिव प्रकाश गरीब दास का मुकाबला CPI के अवधेश राय से, करगहर सीट पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा CPI के महेंद्र गुप्ता से, बिहार शरीफ सीट पर कांग्रेस के ओमैर खान का मुकाबला CPI के शिव कुमार यादव से और राजापाकड़ में कांग्रेस की प्रतिमा दास को CPI के मोहित पासवान चुनौती दे रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में CPI ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 2 पर जीत हासिल की थी।

JMM

JMM नहीं लड़ेगी चुनाव

सीट बंटवारे पर विवाद के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने बिहार चुनाव से दूरी बना ली है। पार्टी ने कहा, "JMM ने हमेशा गठबंधन धर्म का कर्तव्य निभाया है, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में झारखण्डी हितों और झारखण्डी चेतना के साथ विश्वासघात हुआ है। हम झारखण्ड के लोग इसे भूलेंगे नहीं।" इससे पहले JMM ने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान करते हुए 6 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। हालांकि, किसी ने भी नामांकन नहीं दाखिल किया है।

विवाद

विवाद पर कांग्रेस और RJD का क्या कहना है?

कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं। बातचीत से सारे रास्ते निकल रहे हैं। गठबंधन में कोई खटास नहीं है। सारे के सारे मतभेद सुलझा लिए गए हैं।" वहीं, RJD के नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां 2-2 उम्मीदवार वाली स्थितियां पैदा हुई हैं। उसको भी समय रहते ठीक कर लिया जाएगा। अभी नामांकन वापसी के लिए समय बचा हुआ है। प्रयास जारी है। सबकुछ ठीक है।"