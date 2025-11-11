बिहार चुनाव 2025: एग्जिट पोल में NDA को स्पष्ट बहुमत, महागठबंधन पिछड़ा; प्रशांत किशोर भी बेअसर
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी हो गए हैं। ज्यादातर पोल्स में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं, महागठबंधन 90 सीटों के अंदर-अंदर सिमटता दिखाई दे रहा है। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी कोई बड़ा असर छोड़ती नहीं दिख रही है। उसे 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है।
NDA
NDA को बहुमत से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना
दैनिक भास्कर रिपोर्टर्स पोल में भी NDA को स्पष्ट बहुमत मिलता नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन 73 से 91 सीटों पर आगे नजर आ रहा है। इस पोल में प्रशांत किशोर की जन सुराज का खाता खुलने की भी उम्मीद जताई गई है। वहीं, मैट्रिज ने NDA को 147-167 और महागठबंधन को 70-90 सीटें मिलने की बात कही है। JVC ने NDA को 135-150, महागठबंधन को 88-103 और अन्य को 3-7 सीटें मिलने की संभावना जताई है।
नीतीश कुमार
नीतीश कुमार कर सकते हैं वापसी
ज्यादातर एग्जिट पोल्स में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड (JDU) की वापसी की संभावना जताई गई है। भास्कर रिपोर्टर्स पोल ने JDU को 59-68 सीटों के साथ वापसी करने की बात कही है। पिछले चुनावों में JDU केवल 43 सीटों पर सिमट गई थी। अधिकतर एग्जिट पोल्स में NDA में JDU को सबसे बड़ी पार्टी बनने की संभावना जताई गई है। ऐसा होता है तो नीतीश के लिए ये बड़ी वापसी होगी।
महागठबंधन
महागठबंधन को झटका लगने के आसार
किसी भी एग्जिट पोल में महागठबंधन को बहुमत के लिए जरूरी यानी 122 सीटें मिलने की संभावना नहीं जताई गई है। मैट्रिज ने महागठबंधन को 70-90, पीपुल्स पल्स ने 75-101, भास्कर ने 73-91, पीपुल्स इनसाइट ने 87-102, JVC ने 88-103 और पी-मार्क ने 80-98 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है। महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वहीं, कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक नहीं रहने के आसार हैं।
पीके
प्रशांत किशोर की उम्मीदों पर भी फिर सकता है पानी
किसी भी एग्जिट पोल ने प्रशांत किशोर की जन सुराज को अधिकतम 5 से ज्यादा सीटें नहीं मिलने की संभावना जताई है। अगर ये आंकड़े नतीजों में बदलते हैं, तो बीते कई महीनों से राज्य में पद यात्रा निकाल रहे प्रशांत को झटका लगना तय है। मैट्रिज ने जन सुराज को 0-2, पीपुल्स पल्स ने 0-5, पीपुल्स इनसाइट ने 0-2, JVC ने 0-1 और पी-मार्क ने 1-4 सीटें मिलने की उम्मीद जताई है।
पिछले पोल
कितने सटीक थे पिछले चुनाव के एग्जिट पोल?
2020 के चुनाव में ज्यादातर एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। तब केवल 2 को छोड़कर सभी ने महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने की बात कही थी, लेकिन नतीजे इसके उलट रहे। एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर की बात कही गई थी, लेकिन NDA ने 125 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। तब केवल 2 एग्जिट पोल- टुडेज चाणक्य और टाइम्स नेटवर्क ने महागठबंधन को बहुमत नहीं दिया था।
चुनाव
बिहार में 2 चरण में हुए चुनाव
बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 2 चरणों में चुनाव हुए हैं। पहले चरण में 6 नवंबर को 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले गए थे। तब रिकॉर्ड 64 प्रतिशत मतदान हुआ था। आज यानी 11 नवंबर को दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ। मतों की गणना 14 नवंबर को होगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA को 125, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली थीं।
एग्जिट पोल एक तरह का चुनावी सर्वे होता है, जो मतदान के दिन किया जाता है। इसमें वोट डालकर आ रहे मतदाता से जानने की कोशिश की जाती है कि उसने किस पार्टी या उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किया है। मतदाताओं से कई सवाल पूछे जाते हैं। ये सर्वे अधिकतर निजी एजेंसियों द्वारा किए जाते हैं, न कि किसी सरकारी संस्था द्वारा। इसे आखिरी चरण के मतदान के बाद ही जारी किया जाता है।