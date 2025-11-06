बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म, 5 बजे तक 60 प्रतिशत वोटिंग हुई
क्या है खबर?
बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म हो गया है। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 60.13 प्रतिशत मतदान हुआ है। सबसे ज्यादा 67.32 प्रतिशत मतदान बेगूसराय जिले में हुआ। वहीं, शेखपुरा में सबसे कम 52.36 प्रतिशत ही वोट डाले गए। कुछ बूथों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में खराबी आने के चलते मतदान बाधित हुआ। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने जानबूझकर धीमा मतदान कराए जाने का आरोप लगाया, जिसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया।
EVM
इन जगहों पर EVM में आई खराबी
वैशाली के लालगंज में EVM खराब हो गई है। इसके बाद यहां लोगों ने नारेबाजी की और खूब हंगामा हुआ। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर भी EVM खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाया। राघोपुर में मतदान शुरू होने के बाद EVM खराब हो गई। इसके चलते मतदान बीच में रोकना पड़ा। पटना के चौरा गोपालपुर गांव में भी बूथ नंबर 379 पर एक घंटे तक EVM खराब रही।
बहिष्कार
मांगों को लेकर कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार
सहरसा के जमाल नगर गांव में बूथ बदलने के विरोध में मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। सड़क नहीं बनने पर दरभंगा के सुघराईन गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। यहां अधिकारी लोगों को समझाने पहुंचे। मनेर में भी सड़क और नाली की मांग को लेकर मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में शमशान की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार हुआ। ब्रह्मपुर के डूभा गांव में भी लोगों ने बहिष्कार किया।
नाव
नाव से लेकर भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे मतदाता
बिहार में मतदान के दौरान बहिष्कार की छुट-पुट घटनाओं के बीत मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिला। लोग नाव से लेकर भैंस पर सवार होकर मतदान के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर, राघोपुर, औराई समेत कई जगहों पर लोग नाव में सवार होकर मतदान करने पहुंचे। वैशाली के भगवानपुर में एक वोटर भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा। समस्तीपुर में पुलिस जवानों ने गंगा नदी में नाव से पेट्रोलिंग की।
ट्विटर पोस्ट
भैंस पर सवार होकर मतदान के लिए आया युवक
ई बिहार के लोग भी गजबे करते हैं भाई🤣— Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 6, 2025
वैशाली जिले में मतदान के लिए निकले एक यादव जी भैंस पर सवार होके वोट देने पहुंचे।
उनके साथ में महिलाओं का एक समूह है जो गाने भी गा रहा है और यादव जी आराम से लाठी लेकर चश्मा लगाए बैठे हुए हैं।😀
बिहार में आपको हर क्षेत्र से टैलेंटेड लोग… pic.twitter.com/nHEICjlU9z
हमला
उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला
मतदान के दौरान ही लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हो गया। उनके वाहन पर गोबर और चप्पल भी फेंकी गई और नारे लगाए गए। सिन्हा ने इसका आरोप RJD कार्यकर्ताओं पर लगाया। उन्होंने कहा, "ये सब RJD के गुंडे हैं। NDA जीत रहा, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा। सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"
घटनाएं
छुटपुट हिंसक घटनाओं के बीच शांतिपूर्ण रहा मतदान
पटना के मनेर में वोटर आइडी चेक करने को लेकर RJD उम्मीदवार के भाई की पुलिस से बहस हो गई। वैशाली में RJD उम्मीदवार के भड़काने के बाद लोगों ने CAPF जवानों पर पत्थरबाजी कर दी। दरभंगा के सिंहवाड़ा में पोलिंग एजेंट को धमकी मिलने के बाद पहुंची पुलिस पर पथराव हुआ। जैतपुर में मांझी सीट से CPI प्रत्याशी सत्येंद्र कुमार की गाड़ी पर ईंट-पत्थर और लाठी-डंडों से हमला किया गया।