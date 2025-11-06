बिहार में पहले चरण का मतदान खत्म, 5 बजे तक 60 प्रतिशत वोटिंग हुई

EVM इन जगहों पर EVM में आई खराबी वैशाली के लालगंज में EVM खराब हो गई है। इसके बाद यहां लोगों ने नारेबाजी की और खूब हंगामा हुआ। दरभंगा के बूथ नंबर 153 पर भी EVM खराब होने से मतदान शुरू नहीं हो पाया। राघोपुर में मतदान शुरू होने के बाद EVM खराब हो गई। इसके चलते मतदान बीच में रोकना पड़ा। पटना के चौरा गोपालपुर गांव में भी बूथ नंबर 379 पर एक घंटे तक EVM खराब रही।

बहिष्कार मांगों को लेकर कुछ जगहों पर मतदान का बहिष्कार सहरसा के जमाल नगर गांव में बूथ बदलने के विरोध में मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। सड़क नहीं बनने पर दरभंगा के सुघराईन गांव के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार किया। यहां अधिकारी लोगों को समझाने पहुंचे। मनेर में भी सड़क और नाली की मांग को लेकर मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में शमशान की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार हुआ। ब्रह्मपुर के डूभा गांव में भी लोगों ने बहिष्कार किया।

नाव नाव से लेकर भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचे मतदाता बिहार में मतदान के दौरान बहिष्कार की छुट-पुट घटनाओं के बीत मतदाताओं का उत्साह भी देखने को मिला। लोग नाव से लेकर भैंस पर सवार होकर मतदान के लिए पहुंचे। मुजफ्फरपुर, राघोपुर, औराई समेत कई जगहों पर लोग नाव में सवार होकर मतदान करने पहुंचे। वैशाली के भगवानपुर में एक वोटर भैंस पर सवार होकर वोट डालने पहुंचा। समस्तीपुर में पुलिस जवानों ने गंगा नदी में नाव से पेट्रोलिंग की।

ट्विटर पोस्ट भैंस पर सवार होकर मतदान के लिए आया युवक ई बिहार के लोग भी गजबे करते हैं भाई🤣



वैशाली जिले में मतदान के लिए निकले एक यादव जी भैंस पर सवार होके वोट देने पहुंचे।



उनके साथ में महिलाओं का एक समूह है जो गाने भी गा रहा है और यादव जी आराम से लाठी लेकर चश्मा लगाए बैठे हुए हैं।😀



बिहार में आपको हर क्षेत्र से टैलेंटेड लोग… pic.twitter.com/nHEICjlU9z — Jaiky Yadav (@JaikyYadav16) November 6, 2025

हमला उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर हमला मतदान के दौरान ही लखीसराय में उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर पथराव हो गया। उनके वाहन पर गोबर और चप्पल भी फेंकी गई और नारे लगाए गए। सिन्हा ने इसका आरोप RJD कार्यकर्ताओं पर लगाया। उन्होंने कहा, "ये सब RJD के गुंडे हैं। NDA जीत रहा, तो इन्हें तकलीफ हो रही है। इन सब की छाती पर बुलडोजर चलेगा। सत्ता में आए बिना ही ये गुंडे बिहार के उपमुख्यमंत्री को बाहर जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"