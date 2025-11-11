LOADING...
पश्चिमी चंपारण में लोग इस तरह ट्रैक्टर में सवार होकर मतदान करने पहुंचे (तस्वीर: एक्स/@CEOBihar)

बिहार: दूसरे चरण में टूटा रिकॉर्ड; 5 बजे तक 67.14 प्रतिशत मतदान, किशनगंज सबसे आगे

लेखन गजेंद्र
Nov 11, 2025
06:17 pm
बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण का मतदान खत्म होने को है। उससे पहले शाम 5 बजे तक हुए मतदान ने पहले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक, इस चरण में 67.14 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो शाम 6 बजे के बाद बढ़ सकता है। इस चरण में निर्णायक मानी जाने वाले मगध, चंपारण और सीमांचल की कई महत्वपूर्ण सीटें भी शामिल हैं। दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदान हुआ है।

किशनगंज में 76 प्रतिशत मतदान

दूसरे चरण के मतदान में 76.26 प्रतिशत मतदान के साथ सबसे आगे किशनगंज है। इसके बाद कटिहार में 75.23 प्रतिशत और तीसरे स्थान पर पूर्णिया है, जहां 73.79 प्रतिशत मतदान हुआ है। इसके बाद सबसे अधिक सुपौल में 70.69 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 69.31 प्रतिशत, पश्चिमी चंपारण में 69.02 प्रतिशत, बांका में 68.91 प्रतिशत मतदान हुआ है। जमुई, गया, कैमूर, शिवहर, अररिया में 67 प्रतिशत मतदान हुआ है। भागलपुर में 66.03, सीतामढ़ी में 67.29 प्रतिशत मतदान हुआ है।

सबसे कम मतदान रोहतास में 60.69 प्रतिशत, अरवल में 63.06 प्रतिशत, जहानाबाद में 64.36 प्रतिशत, औरंगाबाद में 64.48 प्रतिशत, मधुबनी में 61.79 प्रतिशत और नवादा में 57.11 प्रतिशत मतदान हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता और महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने बढ़े मतदान प्रतिशत पर हर्ष जताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'मन गदगद है, मेरे बिहार ने कमाल कर दिखाया है। हर जगह से बम्पर वोटिंग की ख़बर आ रही है।'

बिहार में 243 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था, जिसमें 18 जिलों की 121 सीटों पर रिकॉर्ड 65.08 प्रतिशत मतदान हुआ। पिछले विधानसभा चुनावों में देखें तो 2020 के दूसरे चरण में 58.8 प्रतिशत, जबकि 2015 और 2010 के दूसरे चरणों में 58.3 प्रतिशत और 53.8 प्रतिशत मतदान हुआ था। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आएगा।