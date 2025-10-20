बिहार चुनाव: पार्टियों में नेताओं के सगे-संबंधी हावी, एक ही परिवार के 3 सदस्य मैदान में
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) दोनों ने अपने-अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर दिए हैं। पार्टियां भले ही वंशवादी राजनीति का कितना भी विरोध करें, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है। इस चुनाव में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार या तो किसी स्थापित नेता के बेटा-बेटी, पत्नी हैं या बेहद करीबी हैं। सभी पार्टियों ने भर-भरकर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया है। आइए बिहार की राजनीति में वंशवाद के बारे में जानते हैं।
RJD
RJD में पारिवारिक राजनीति का क्या है हाल?
राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में हैं। वे पार्टी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बेटे और उत्तराधिकारी हैं। इसी तरह RJD ने राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय संसदीय बोर्ड अध्यक्ष सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को मोकामा से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, सारण के परसा से तेज प्रताप यादव की चचेरी साली करिश्मा यादव मैदान में हैं। पारिवारिक विवाद के बावजूद तेजस्वी यहां से प्रचार करते दिखेंगे।
भाजपा
भाजपा ने भी कई सगे-संबंधियों को दिया टिकट
भाजपा भले ही परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरती रहे, लेकिन बिहार में पार्टी खुद वंशवाद की राजनीति में उलझी है। गौड़ाबौराम से भाजपा विधायक स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार को टिकट मिला है। वहीं, उपमख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में हैं, जो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं। इसके अलावा दिवंगत भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन बांकीपुर से और गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे संजीव चौरसिया दीघा से चुनाव लड़ रहे हैं।
परिवार
एक ही परिवार के 3 लोगों को NDA ने दिया टिकट
जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के परिवार के 3 लोगों को NDA की 2 पार्टियों से टिकट मिला है। उनके बेटे ऋतुराज को जनता दल युनाइटेड (JDU) ने जहानाबाद जिले की घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, अरुण के भाई अनिल को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) ने गया जिले की टिकारी सीट से मैदान में उतारा है। अरुण के भतीजे रोमित कुमार को भी HAM ने गया जिले की अतरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है।
मांझी
मांझी और कुशवाहा के संबंधी भी मैदान में
HAM के प्रमुख जीतन राम मांझी इस बार अपनी बहू, दामाद और समधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। इमामगंज से उनकी बहू दीपा मांझी और बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी उम्मीदवार हैं। वहीं, राज्य सरकार में मंत्री उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी पत्नी और सास के लिए वोट अपील कर रहे हैं। इसी तरह सासाराम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं।
अन्य नेता
नेताओं के ये सगे-संबंधी भी आजमा रहे किस्मत
वारिसनगर से JDU विधायक अशोक कुमार मुन्ना के बेटे मांजरीक मृणाल, घोसी सीट पर JDU ने अरुण कुमार के बेटे ऋतुराज कुमार, रघुनाथपुर सीट से RJD ने दिवंगत पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा शहाब, झंझारपुर से भाजपा के टिकट पर पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र नितिश मिश्रा, सांसद गिरधारी प्रसाद यादव के बेटे चाणक्य प्रसाद रंजन बेलहर और गोयाघाट से JDU की कोमल सिंह मैदान में हैं, जो सांसद वीणा देवी की बेटी है।