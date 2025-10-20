बिहार चुनाव: पार्टियों में नेताओं के सगे-संबंधी हावी, एक ही परिवार के 3 सदस्य मैदान में

भाजपा भाजपा ने भी कई सगे-संबंधियों को दिया टिकट भाजपा भले ही परिवारवाद को लेकर विपक्ष को घेरती रहे, लेकिन बिहार में पार्टी खुद वंशवाद की राजनीति में उलझी है। गौड़ाबौराम से भाजपा विधायक स्वर्णा सिंह के पति सुजीत कुमार को टिकट मिला है। वहीं, उपमख्यमंत्री सम्राट चौधरी तारापुर से मैदान में हैं, जो पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के बेटे हैं। इसके अलावा दिवंगत भाजपा नेता नवीन किशोर सिन्हा के पुत्र नितिन नवीन बांकीपुर से और गंगा प्रसाद चौरसिया के बेटे संजीव चौरसिया दीघा से चुनाव लड़ रहे हैं।

परिवार एक ही परिवार के 3 लोगों को NDA ने दिया टिकट जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार के परिवार के 3 लोगों को NDA की 2 पार्टियों से टिकट मिला है। उनके बेटे ऋतुराज को जनता दल युनाइटेड (JDU) ने जहानाबाद जिले की घोसी सीट से उम्मीदवार बनाया है। वहीं, अरुण के भाई अनिल को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) ने गया जिले की टिकारी सीट से मैदान में उतारा है। अरुण के भतीजे रोमित कुमार को भी HAM ने गया जिले की अतरी विधानसभा सीट से टिकट दिया है।

मांझी मांझी और कुशवाहा के संबंधी भी मैदान में HAM के प्रमुख जीतन राम मांझी इस बार अपनी बहू, दामाद और समधन के लिए प्रचार कर रहे हैं। इमामगंज से उनकी बहू दीपा मांझी और बाराचट्टी से समधन ज्योति देवी उम्मीदवार हैं। वहीं, राज्य सरकार में मंत्री उनके बेटे संतोष कुमार सुमन भी पत्नी और सास के लिए वोट अपील कर रहे हैं। इसी तरह सासाराम से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा चुनाव लड़ रही हैं।