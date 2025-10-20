प्रियंका की शादी में जिस हलवाई ने बनाई थी चाट, उनकी दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी
दिवाली के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक ऐसी मिठाई की दुकान पर पहुंच गए, जिसका नेहरू-गांधी परिवार से पुराना ताल्लुक रहा है। कांग्रेस सांसद घंटेवाला मिठाई की दुकान गए थे, जहां उन्होंने न केवल अपनी पुरानी यादें ताजा की बल्कि इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में अपना हाथ भी आजमाया। यह दुकान 235 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है, जिसके पुराने ग्राहकों में गांधी परिवार भी शामिल है।
राजीव गांधी के जन्मदिन पर जाती थी इमरती
दुकान के मालिक ने राहुल गांधी को बताया कि उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की शादी में चाट का काम उनकी दुकान से ही हुआ था। उन्होंने बताया कि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन पर इमरती और आलू-बेढमी पूरी भी यहीं से जाती थी। दुकान के पूर्व मालिक बसंतलाल की बहन की शादी में दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बधाई संदेश भी लिखकर भेजा था, जिसे उन्होंने अपनी दुकान पर फ्रेम करके सजाया है।
मिठाई की दुकान पर राहुल
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
शादी की बात पर शर्मा गए राहुल
दुकान के मालिक ने राहुल से कहा कि उन्होंने गांधी परिवार को अपनी सेवाएं दी हैं, अब उनकी भी शादी में मिठाई का काम करने की इच्छा है, जिस पर राहुल शर्मा दिए और हंस पड़े। राहुल ने एक्स पर अपने दौरे का वीडियो साझा कर लिखा, 'पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आजमाया। आप अपनी दिवाली कैसे मना रहे हैं, और कैसे खास बना रहे हैं?'