राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे

प्रियंका की शादी में जिस हलवाई ने बनाई थी चाट, उनकी दुकान पर पहुंचे राहुल गांधी

लेखन गजेंद्र 02:56 pm Oct 20, 202502:56 pm

क्या है खबर?

दिवाली के मौके पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की एक ऐसी मिठाई की दुकान पर पहुंच गए, जिसका नेहरू-गांधी परिवार से पुराना ताल्लुक रहा है। कांग्रेस सांसद घंटेवाला मिठाई की दुकान गए थे, जहां उन्होंने न केवल अपनी पुरानी यादें ताजा की बल्कि इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में अपना हाथ भी आजमाया। यह दुकान 235 साल से ज्यादा पुरानी बताई जाती है, जिसके पुराने ग्राहकों में गांधी परिवार भी शामिल है।