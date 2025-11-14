बिहार चुनाव परिणाम 2025: तेजस्वी, मैथिली, खेसारी लाल समेत बड़े चेहरों का क्या रहा हाल?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे लगभग-लगभग आ चुके हैं। इस चुनाव में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। इनमें राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव समेत बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री और नीतीश सरकार के 29 मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी पहली बार सियासी मैदान में थे। आइए बिहार के बड़े चेहरों का हाल जानते हैं।

तेजस्वी यादव तेजस्वी यादव लगातार तीसरी बार राघोपुर से जीते RJD के प्रमुख तेजस्वी राघोपुर सीट से मैदान में थे। उन्होंने भाजपा के दिग्गज नेता सतीश कुमार यादव को पटखनी दी है। तेजस्वी की इस सीट से ये लगातार तीसरी जीत है। इस सीट से लालू प्रसाद यादव भी विधायक रह चुके हैं। 2010 में सतीश इस सीट से जनता दल यूनाइटेड (JDU) के टिकट पर विधायक रह चुके हैं। 2010 में उन्होंने राघोपुर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था।

तेज प्रताप यादव तेज प्रताप यादव को मिली हार, तीसरे नंबर पर रहे महुआ सीट से लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चुनाव हार गए हैं। उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के संजय कुमार ने 35,000 से ज्यादा वोटों से हराया। RJD के मुकेश कुमार रोशन दूसरे स्थान पर रहे। इसी साल मई में लालू यादव ने तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था। इसके बाद तेज ने खुद की पार्टी 'जनशक्ति जनता दल' बनाई थी। हालांकि, उनकी पार्टी कोई कमाल नहीं दिखा पाई।

दोनों उपमुख्यमंत्री बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्रियों का क्या हाल रहा? उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर जिले की तारापुर सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने RJD के अरुण कुमार साह को हराया है। 15 साल बाद वे विधानसभा के सदस्य बने हैं। उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय सीट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के अमरेश कुमार अनीस को 15,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसी के साथ सिन्हा इस सीट से लगातार चौथी बार विधायक बन गए हैं।

लोकगायक सुपरस्टार खेसारी लाल हारे, लोक गायिका मैथिली ठाकुर जीतीं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हार गए हैं। वे सारण जिले की छपरा सीट से RJD के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। उन्हें भाजपा की छोटी कुमारी ने हराया है। अलीनगर से भाजपा की प्रत्याशी और लोक गायिका मैथिली ठाकुर को जीत मिली है। उन्होंने RJD के बिनोद मिश्रा को 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। इसी के साथ मैथिली केवल 25 साल की उम्र में विधायक बन गई हैं।