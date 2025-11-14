बिहार चुनाव परिणाम 2025: प्रधानमंत्री मोदी बोले- विकास और संस्कृति को पहचान देने पर काम करेंगे

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जताई है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह जीत सुशासन, विकास, जनकल्याण की भावना और सामाजिक न्याय की है। उन्होंने एक के बाद एक 4 पोस्ट करके लिखा कि बिहार को अब विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए और जोर-शोर से आगे बढ़कर काम किया जाएगा। उन्होंने सभी सहयोगी नेताओं को टैग भी किया है।

खुशी नई शक्ति प्रदान करेगा- मोदी मोदी ने एक्स पर लिखा, 'सुशासन की जीत हुई है। विकास की जीत हुई है। जन-कल्याण की भावना की जीत हुई है। सामाजिक न्याय की जीत हुई है। बिहार के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनावों में एनडीए को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व जीत का आशीर्वाद दिया है। यह प्रचंड जनादेश हमें जनता-जनार्दन की सेवा करने और बिहार के लिए नए संकल्प के साथ काम करने की शक्ति प्रदान करेगा।'

बयान NDA ने किया चौरतफा विकास- मोदी मोदी ने आगे लिखा, 'NDA ने राज्य का चौतरफा विकास किया है। लोगों ने हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के हमारे विजन को देखकर हमें भारी बहुमत दिया। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और NDA परिवार के हमारे सहयोगी चिराग पासवानजी, जीतन राम मांझी जी और उपेंद्र कुशवाहा जी को इस जबरदस्त जीत के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मैं NDA के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया है।'

विकास युवा शक्ति और नारी शक्ति को मिले भरपूर अवसर- मोदी मोदी ने आगे लिखा, 'आने वाले समय में हम बिहार के विकास, यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य की संस्कृति को नई पहचान देने के लिए बढ़-चढ़कर काम करेंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि यहां की युवा शक्ति और नारी शक्ति को समृद्ध जीवन के लिए भरपूर अवसर मिले।' बता दें कि बिहार में NDA ने बहुमत से भी अधिक सीट प्राप्त कर ली है। भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है।