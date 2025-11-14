बिहार चुनाव परिणाम 2025: शुरुआती रुझानों में NDA को बहुमत, जानें कौन-कितनी सीटों पर आगे 

बिहार विधानसभा चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। पोस्टल बैलेट के बाद अब EVM के वोट गिने जा रहे हैं। रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है और 163 सीटों पर बढ़त बना रखी है। वहीं, महागठबंधन 76 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य पार्टियां या निर्दलीय 4 सीटों पर आगे है। 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है।

आकंड़े कौनसी पार्टी कितनी सीटों पर आगे? NDA में शामिल पार्टियों की बात करें तो भाजपा 72 और जनता दल यूनाइटेड (JDU) 74 सीटों पर आगे है। वहीं, महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 57 और कांग्रेस 15 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने भी 2 सीटों पर बढ़त बना रखी है। इसके अलावा अन्य पार्टियां या निर्दलीय 8 सीटों पर आगे है। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। EVM 8:30 बजे खोली गई हैं।

दावे दोनों गठबंधन ने किए जीत के दावे दोनों गठबंधन ने अपनी-अपनी जीत के दावे किए हैं। RJD ने कहा है कि तेजस्वी यादव 18 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। RJD नेता मनोज झा ने कहा, "बिहार बदलाव की तरफ अग्रसर है। दोपहर के बाद सारी बात स्पष्ट हो जाएंगी।" वहीं, बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, "नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जो लोग नीतीश कुमार को हाशिये पर रखते थे, अब उन्हें समझ आ गया है कि नीतीश कुमार क्या हैं..."

पिछला चुनाव क्या रहे थे पिछले चुनाव के नतीजे? 2020 में बिहार में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे। नतीजों में NDA को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थीं। NDA में भाजपा ने 74, JDU ने 43 और VIP और HAM ने 4-4 सीटें जीती थीं। महागठबंधन में RJD ने 75, कांग्रेस ने 19, CPI(ML) ने 12 और CPI और CPI (M) ने 2-2 सीट जीती थी। NDA की ओर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे।