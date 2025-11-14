प्रेम कुमार और बिजेंद्र प्रसाद लगातार 9 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं

बिहार चुनाव परिणाम 2025: पिछले 9 चुनावों में एक बार भी नहीं हारे ये 2 नेता

लेखन आबिद खान 03:29 pm Nov 14, 202503:29 pm

क्या है खबर?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम लगभग आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत और महागठबंधन की हार के बीच 2 विधायक ऐसे हैं, जो लगातार 9 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये हैं भाजपा के प्रेम कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बिजेंद्र प्रसाद यादव। प्रेम लगातार 9 बार से गया टाउन सीट से जीत रहे हैं, वहीं बिजेंद्र भी सुपौल से लगातार 9वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।