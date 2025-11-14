बिहार चुनाव परिणाम 2025: पिछले 9 चुनावों में एक बार भी नहीं हारे ये 2 नेता
क्या है खबर?
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम लगभग आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत और महागठबंधन की हार के बीच 2 विधायक ऐसे हैं, जो लगातार 9 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। ये हैं भाजपा के प्रेम कुमार और जनता दल यूनाइटेड के बिजेंद्र प्रसाद यादव। प्रेम लगातार 9 बार से गया टाउन सीट से जीत रहे हैं, वहीं बिजेंद्र भी सुपौल से लगातार 9वीं बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं।
भाजपा
नीतीश सरकार में मंत्री हैं प्रेम कुमार
गया टाउन में प्रेम कुमार का मुकाबला कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ और जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व सांसद धीरेंद्र अग्रवाल से है। प्रेम कुमार 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। कहार जाति से आने वाले प्रेम कुमार पहली बार 1990 में विधायक बने थे। उसके बाद से वे लगातार विधानसभा सदस्य रहे। फिलहाल वे नीतीश सरकार में सहकारिता और पर्यावरण मंत्री हैं। वे विधानसभा में विपक्ष के नेता भी रह चुके हैं।
सुपौल
35 सालों से लगातार सुपौल सीट पर काबिज हैं बिजेंद्र
बिजेंद्र सुपौल सीट से 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस के मिन्नतुल्लाह रहमानी हैं। 2020 में भी इस सीट पर ये दोनों नेता आमने-सामने थे। तब बिजेंद्र ने 58,075 वोटों से चुनाव जीता था। बिजेंद्र भी वर्तमान सरकार में ऊर्जा मंत्री हैं। उन्होंने भी 1990 में प्रमोद कुमार को हराकर अपने सियासी सफर की शुरुआत की थी। तब से अब तक वे एक भी चुनाव नहीं हारे हैं।