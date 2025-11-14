बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा भी कोई कमाल नहीं दिखा सकी (फाइल तस्वीर)

बिहार चुनाव: राहुल गांधी की जहां से निकली 'वोटर अधिकार यात्रा', वहां बुरी तरह पिछड़ी कांग्रेस

लेखन गजेंद्र 03:26 pm Nov 14, 202503:26 pm

क्या है खबर?

बिहार के विधानसभा चुनाव ने राहुल गांधी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस उन सीटों पर भी अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सकी, जहां से राहुल ने 'वोटर अधिकार यात्रा' निकाली थी। यह यात्रा सासाराम से शुरू होकर 25 जिलों और 110 विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए पटना में समाप्त हुई थी और करीब 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की थी। लेकिन इस मार्ग की अधिकतर सीटों पर कांग्रेस और उसके गठबंधन सहयोगियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है।