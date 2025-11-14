बिहार चुनाव परिणाम 2025: मुस्लिम बहुल इलाकों में NDA का जोरदार प्रदर्शन, 5 सीटों पर आगे

बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रहा है। रुझानों में NDA 200 सीटों पर आगे चल रहा है। इसी के साथ कई मुस्लिम बहुल सीटों पर भी NDA के उम्मीदवार जीत दर्ज करते दिख रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में NDA 56.3 प्रतिशत मुस्लिम बहुल इलाकों में आगे थे। इस चुनाव में ये आंकड़ा बढ़कर 71 प्रतिशत के पार होता दिख रहा है।

सीटें 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर NDA उम्मीदवार आगे अररिया में जनता दल यूनाइटेड (JDU) की शगुफ्ता अजीम आगे चल रही हैं। वहीं, दरभंगा से भाजपा के संजय सरावगी आगे हैं। इसके अलावा चैनपुर में JDU के जमा खान, पूर्णिया में भाजपा के विजय किमार खेमका और सीतामढ़ी से भी भाजपा के सुनील कुमार पिंटू आगे चल रहे हैं। 2020 में मुस्लिम समुदाय के करीब 77 प्रतिशत वोट महागठबंधन को गए थे। इस चुनाव में ये आंकड़ा कम होता दिख रहा है।

मुस्लिम भाजपा ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने केवल एक मुस्लिम उम्मीदवार मोहम्मद कलीमुद्दीन को मैदान में उतारा है। वे बहादुरगंज सीट पर आगे चल रहे हैं। भाजपा ने 2020 की तरह इस बार भी कोई मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। 2020 में JDU ने 11 मुस्लिमों को टिकट दिया था, लेकिन वे सभी हार गए थे। कांग्रेस ने 12 मुस्लिमों को टिकट दिया था, जिनमें से 4 ने जीत दर्ज की थी।

महागठबंधन महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवारों का क्या है हाल? महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने 3 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं। सुरसंड, रघुनाथपुर और रफीगंज से ये तीनों आगे चल रहे हैं। RJD ने कुल 143 उम्मीदवारों में 18 मुसलमानों को मैदान में उतारा है। कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार वशी अहमद बेतिया से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस ने 10 मुसलमानों को मैदान में उतारा है। CPI(ML) ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है, जिनमें से आरा सीट पर कयामुद्दीन अंसारी आगे चल रहे हैं।