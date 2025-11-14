भाजपा ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया, कहा- हार का शतक लगाने से 5 कदम दूर
क्या है खबर?
बिहार चुनाव परिणाम 2025 भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) बहुमत का आंकड़ा पार करती दिख रही है। चुनाव परिणाम को देखते हुए भाजपा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का मजाक बनाना शुरू कर दिया है। भाजपा के IT प्रकोष्ठ के प्रमुख अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक आंकड़े पेश करते हुए बताया कि राहुल गांधी ने 95 हार देख चुके हैं।
चुनाव
अमित मालवीय ने क्या लिखा?
मालवीय ने एक्स पर लिखा, 'राहुल गांधी! एक और चुनाव, एक और हार! अगर चुनावी निरंतरता के लिए कोई पुरस्कार होते, तो वह सभी पर भारी पड़ते। असफलताएं भी सोच रही होंगी कि वह उन्हें इतनी विश्वसनीयता से कैसे पा लेते हैं।' उन्होंने चार्ट साझा किया, जिसमें लिखा है, "कई लोग उन्हें 9-5 का आरोप-प्रत्यारोप वाला नेता कहेंगे, लेकिन राहुल ने पिछले 2 दशक में 95 हार देखी है, जो शतक से 5 कम है।" इसमें हार के आंकड़े है।
ट्विटर पोस्ट
अमित मालवीय का पोस्ट
Rahul Gandhi!— Amit Malviya (@amitmalviya) November 14, 2025
Another election, another defeat!
If there were awards for electoral consistency, he’d sweep them all.
At this rate, even setbacks must be wondering how he finds them so reliably. pic.twitter.com/y4rH6g62qG