बिहार चुनाव परिणाम 2025: उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से पिछड़े

लखीसराय सीट पर पहले चरण में 6 नवंबर को वोट डाले गए थे। तब यहां सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ था। सिन्हा खोरियारी गांव में दौरा करने जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर, गोबर और चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। सिन्हा ने इसका आरोप RJD के लोगों पर लगाया था। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के बाद इन गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा।

इतिहास

2010 से भाजपा लखीसराय में अजेय

लखीसराय सीट पर भूमिहार, कुर्मी और पासवान समुदाय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भूमिहारों की आबादी यहां सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार इसी समुदाय से हैं। 2020 के चुनाव में सिन्हा ने कांग्रेस के अमरेश को कड़े मुकाबले में करीब 10,000 वोटों से हराया था। अब तक यहां हुए 11 चुनावों में भाजपा को 5, जनता पार्टी और जनता दल को 2-2 और कांग्रेस और RJD को एक-एक बार जीत मिली है।