बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर-पत्थर और चप्पल से हमला, RJD पर आरोप

लेखन गजेंद्र 03:02 pm Nov 06, 202503:02 pm

क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच लखीसराय जिले में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। सिन्हा खोरियारी गांव में दौरा करने जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर, गोबर और चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। घटना के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर है।