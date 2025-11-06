बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा के काफिले पर गोबर-पत्थर और चप्पल से हमला, RJD पर आरोप
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव के तहत पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच लखीसराय जिले में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर हमला हुआ है। सिन्हा खोरियारी गांव में दौरा करने जा रहे थे, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उनके काफिले पर पत्थर, गोबर और चप्पल फेंकना शुरू कर दिया। घटना के बाद भाजपा ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के समर्थकों पर हमले का आरोप लगाया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर है।
पथराव
मुर्दाबाद के नारे लगाए, आगे बढ़ने से रोका
वीडियो में दिख रहा है कि भीड़ ने सिन्हा की गाड़ी को घेर लिया है और उनके काफिले को आगे बढ़ने से रोक रही है। कई लोगों को 'मुर्दाबाद' के नारे लगाते और काफिले को गांव में घुसने से रोकते हुए सुना जा सकता है। घटना के बाद सिन्हा का काफिला पीछे लौट जाता है। बता दें कि सिन्हा 3 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार फिर लखीसराय सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।
बयान
सिन्हा ने RJD का गुंडा बताया
घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री सिन्हा ने कहा, "ये RJD के गुंडे हैं। सत्ता में आए बिना ये गुंडे उपमुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां के पुलिस अधीक्षक कायर और कमजोर हैं, जो यहां आकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। अगर किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो हम यहीं पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। ऐसे प्रशासन पर धिक्कार है। सिन्हा ने कहा कि सत्ता में आने के बाद गुंडों की छाती पर बुलडोजर चलेगा।
ट्विटर पोस्ट
घटना का वीडियो
#WATCH | #BiharElection2025 | राजद समर्थकों ने उपमुख्यमंत्री और लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार विजय कुमार सिन्हा की कार को घेर लिया, चप्पल फेंकी और "मुर्दाबाद" के नारे लगाते हुए उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 6, 2025
वीडियो लखीसराय से है। pic.twitter.com/Q7IOwwRPIJ