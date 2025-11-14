बिहार चुनाव परिणाम 2025: भाजपा की जीत की तैयारी शुरू, बनवाई सत्तू पराठा और जलेबी
क्या है खबर?
शुक्रवार (4 नवंबर) की सुबह बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना शुरू होते ही दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के मुख्यालय में बिहार के पारंपरिक व्यंजनों के साथ जीत का जश्न मनाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। एक स्थानीय मिठाई निर्माता ने ANI को बताया, "हमने व्यवस्था कर ली है। मिठाई के लिए जलेबी, मुख्य भोजन के लिए सत्तू पराठा और बैंगन चोखा होगा। लिट्टी चोखा भी बनाया जा सकता है।"
बयान
हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी- मंत्री नितिन नवीन
बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वे 2010 के अपने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा, "हम सभी आश्वस्त हैं...NDA की सीटें 2010 के चुनावों के आसपास होंगी। NDA सरकार बनाएगा। हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।" बता दें, बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच है। लगभग सभी एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनी है।
ट्विटर पोस्ट
#WATCH | Delhi: Bihar Assembly Election Results | Sattu paratha, jalebis being prepared at the BJP Headquarters in Delhi ahead of the beginning of counting of votes for #BiharElections2025 pic.twitter.com/lfPYXKMwxR— ANI (@ANI) November 14, 2025