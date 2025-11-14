बिहार चुनाव परिणाम 2025: भाजपा की जीत की तैयारी शुरू, बनवाई सत्तू पराठा और जलेबी 

बयान

हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी- मंत्री नितिन नवीन

बिहार के मंत्री नितिन नवीन ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की जीत पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि वे 2010 के अपने प्रदर्शन से बेहतर प्रदर्शन करेंगे और 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। उन्होंने कहा, "हम सभी आश्वस्त हैं...NDA की सीटें 2010 के चुनावों के आसपास होंगी। NDA सरकार बनाएगा। हमें 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी।" बता दें, बिहार चुनाव में मुख्य मुकाबला NDA और महागठबंधन के बीच है। लगभग सभी एग्जिट पोल में NDA की सरकार बनी है।