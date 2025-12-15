भाजपा ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु और विजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी बनाया

चुनाव

अगले साल इन राज्यों में होने हैं चुनाव

अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें असम और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य राज्यों में विपक्ष की सरकार है। पुडुचेरी में भाजपा सरकार में सहयोगी है। पश्चिम बंगाल और असम को जीतने पर भाजपा का ध्यान है। दक्षिण में तमिलनाडु में भाजपा का जनाधार मजबूत नहीं, लेकिन पार्टी बैसाखी के सहारे सत्ता में आना चाह रही है। केरल में हाल में हुए निकाय के चुनाव में अच्छी सीट पाने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं।