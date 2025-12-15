भाजपा ने पीयूष गोयल को तमिलनाडु और विजयंत पांडा को असम का चुनाव प्रभारी बनाया
क्या है खबर?
भाजपा ने सोमवार को अगले साल विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रभारी और सह-प्रभारी नियुक्त किए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तमिलनाडु चुनावों के लिए भाजपा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। उनके साथ अर्जुन राम मेघवाल और मुरलीधर मोहोल सह-प्रभारी होंगे। असम में चुनावों के लिए बैजयंत पांडा को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। उनके साथ सुनील कुमार शर्मा और दर्शना बेन जारदोश को सह-प्रभारी बनाया गया है।
चुनाव
अगले साल इन राज्यों में होने हैं चुनाव
अगले साल देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें असम और पुडुचेरी को छोड़कर अन्य राज्यों में विपक्ष की सरकार है। पुडुचेरी में भाजपा सरकार में सहयोगी है। पश्चिम बंगाल और असम को जीतने पर भाजपा का ध्यान है। दक्षिण में तमिलनाडु में भाजपा का जनाधार मजबूत नहीं, लेकिन पार्टी बैसाखी के सहारे सत्ता में आना चाह रही है। केरल में हाल में हुए निकाय के चुनाव में अच्छी सीट पाने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं।
चुनाव
रविवार को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का हुआ है ऐलान
भाजपा ने रविवार को बिहार के नेता नितिन नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी घोषणा भाजपा संसदीय बोर्ड के फैसले के बाद राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने की थी। पटना में जन्मे नितिन भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। अपने पिता के निधन के बाद नितिन ने सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। वह पटना की बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 बार विधायक रहे हैं।