कौन हैं बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, जिन्हें भाजपा ने बनाया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष?

भाजपा ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने रविवार को उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में उनके बढ़ते कद और संगठनात्मक क्षमताओं में विश्वास को दर्शाती है। बता दें कि नबीन वर्तमान में बिहार में पथ निर्माण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं और अब उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर यह नई जिम्मेदारी दी गई है।

आदेश भाजपा ने क्या जारी किया आदेश? भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश में लिखा गया है, 'भाजपा संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन को भाजपा पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इस नियुक्ति को पार्टी के संसदीय बोर्ड की मंजूरी के बाद ही अंतिम रूप दिया गया है।' इस जिम्मेदारी से नबीन को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पैठ जमाने का अच्छा मौका मिलेगा।

फेरबदल नेतृत्व ढांचे में बदलाव के दौर से गुजर रही है भाजपा यह संगठनात्मक फेरबदल ऐसे महत्वपूर्ण समय में हुआ है जब पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व ढांचे में बदलाव के दौर से गुजर रही है। भाजपा के मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जिनका मूल कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें 2024 के लोकसभा चुनावों जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ावों पर पार्टी का नेतृत्व करने के लिए कार्यकाल विस्तार दिया गया था। अब नबीन को यह जिम्मेदारी देना पार्टी की आगामी संगठनात्मक रणनीति का एक अहम हिस्सा माना जा रहा है।

Advertisement

परिचय कौन हैं नितिन नबीन? नितिन नबीन बिहार के एक अनुभवी भाजपा नेता हैं जिनकी राजनीति में गहरी जड़ें हैं। पटना में जन्मे नितिन भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व विधायक स्वर्गीय नबीन किशोर प्रसाद सिन्हा के पुत्र हैं। अपने पिता के निधन के बाद नितिन ने सक्रिय चुनावी राजनीति में प्रवेश किया था। वह पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और राज्य में पार्टी के सबसे मजबूत प्रदर्शन करने वालों में से एक के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं।

Advertisement

सफलता नबीन बांकीपुर से लगातार 4 बार विधायक रह चुके हैं नबीन 2006 में उपचुनाव जीतने के बाद से लगातार 4 बार विधायक चुने गए हैं, जो उनकी लोकप्रियता और क्षेत्र पर मजबूत पकड़ को दर्शाता है। उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 के चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है। हाल के बिहार विधानसभा चुनावों में उन्होंने बांकीपुर से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और राष्ट्रीय जनता दल (RJD) उम्मीदवार रेखा कुमारी को 51,936 वोटों से हराया है। इसके बाद उन्हें राज्य सरकार में मंत्री पद दिया गया है।

बधाई प्रधानमंत्री मोदी ने दी नबीन को बधाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नबीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बधाई दी है। उन्होंने एक्स पर लिखा, 'नितिन नबीन ने एक कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। वे एक युवा और परिश्रमी नेता हैं, जिनके पास संगठन का अच्छा-खासा अनुभव है। बिहार में विधायक और मंत्री के रूप में उनका कार्य बहुत प्रभावी रहा है। उन्होंने जनआकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरे समर्पण से काम किया है। नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई।'