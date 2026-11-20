चुनावों को देखते हुए अमित शाह हर महीने कम से कम 7 दिन उत्तर प्रदेश में बिताने की योजना बना रहे हैं

उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अमित शाह की 'बंगाल रणनीति', हर महीने राज्य में बिताएंगे 7 दिन

लेखन आबिद खान 12:07 pm Nov 20, 202612:07 pm

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा अपनी तैयारियां तेज कर रही हैं। माना जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की जमीनी तैयारियों की देखरेख और चुनावी रणनीति में अहम भूमिका निभाएंगे। खबर है कि वे अब महीने में कम से कम 7 दिन राज्य में बिताने की योजना बना रहे है। शाह ने इस तरह की रणनीति पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान भी अपनाई थी।