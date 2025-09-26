कर्ज माफी के लिए पूछने पर किसान पर भड़के अजित पवार, बोले- तुम्हे मुख्यमंत्री बना दें?

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार एक किसान से नाराज हो गए। दरअसल, धाराशिव (पहले उस्मानाबाद) में एक किसान ने उनको बीच में टोकते हुए कर्ज माफी के बारे में पूछा था, जिस पर पवार ने कहा कि क्या वे यहां कंचे खेलने आए हैं। उन्होंने किसान पर तंज कसते हुए कहा कि उसे मुख्यमंत्री बना देना चाहिए। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर आने के बाद उनकी आलोचना हो रही है।

बयान क्या बोले पवार? स्थानीय लोगों से बातचीत के दौरान एक किसान ने पवार को बीच में टोकते हुए बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का ब्योरा देकर कर्ज माफी के बारे में पूछा था। तभी पवार चिढ़ गए और मराठी में बोले, "मैं सुबह 6 बजे से काम कर रहा हूं। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहां कंचे खेलने आए हैं? हम उसे (किसान को) मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देते? आप सिर्फ काम करने वालों की आलोचना करते हैं।"

विवाद अपने बयानों के कारण विवाद में रहते हैं पवार पवार इससे पहले सोलापुर में एक महिला IPS अधिकारी से तू-तू, मैं-मैं को लेकर चर्चा में आए थे। दरअसल, जिले के कृष्णा माढा तालुका के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची अधिकारी अंजना कृष्णा की गांव वालों से बहस हो रही थी। तभी एक NCP कार्यकर्ता ने सीधे पवार को फोन लगाकर अंजना की बात करा दी थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी।