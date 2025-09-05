कौन हैं महाराष्ट्र की महिला IPS अंजना कृष्णा, जिनकी उपमुख्यमंत्री अजित पवार से हुई बहस?

महाराष्ट्र से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो रहा है, जिसमें एक महिला IPS अधिकारी उपमुख्यमंत्री अजित पवार से फोन पर बहस करती आ रही हैं। महिला अधिकारी का नाम अंजना कृष्णा हैं, जो सोलापुर के करमाला में पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद पर तैनात हैं। उन्होंने फोन पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता पवार को पहचानने से इंकार कर दिया, जिससे राजनीतिक बवाल छिड़ गया। आइए, जानते हैं पूरा मामला क्या है?

विवाद पहले जानिए, क्या है मामला? सोलापुर में अंजना कृष्णा माढा तालुका के कुर्डू गांव में सड़क निर्माण के लिए अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची थीं। तभी उनकी गांव वालों से बहस होने लगी। इस बीच एक NCP कार्यकर्ता बाबा जगताप ने सीधे उपमुख्यमंत्री पवार को फोन लगा दिया और अंजना को थमा दिया। फोन पर DSP अंजना पवार से बात कर रही थीं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बातचीत के आधार पर उनको पहचानने से इंकार कर दिया, जिससे पवार काफी नाराज हो गए।

पहचान कौन हैं IPS अंजना कृष्णा? अंजना 2023 बैच की IPS अधिकारी हैं। उनका जन्म केरल के तिरुवनन्तपुरम में हुआ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई भी वहीं से पूरी की है। अंजना के पिता कपड़े की दुकान चलाते हैं, जबकि मांग स्थानीय कोर्ट में टाइपिस्ट हैं। उन्होंने 2022-23 में संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा में ऑल इंडिया रैंक (AIR) 355 हासिल की थी । अंजना अपनी ईमानदारी, दृढ़ संकल्प और अच्छे प्रशासनिक कौशल के लिए काफी चर्चित हैं।