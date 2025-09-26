तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही (तस्वीर: एक्स/@yadavtejashwi)

तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगाया नकल का आरोप, कहा- हम मां-बेटी को देंगे 4,000 रुपये

बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक घमासान जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा की बौछार हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर उनकी योजनाएं चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह तय हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन (कांग्रेस, RJD, वामपंथी और अन्य) की सरकार आने पर महिलाओं को 4,000 रुपये दिया जाएगा।