तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगाया नकल का आरोप, कहा- हम मां-बेटी को देंगे 4,000 रुपये
तेजस्वी यादव ने बिहार में महिलाओं के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही (तस्वीर: एक्स/@yadavtejashwi)

लेखन गजेंद्र
Sep 26, 2025
03:44 pm
क्या है खबर?

बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक घमासान जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा की बौछार हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर उनकी योजनाएं चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह तय हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन (कांग्रेस, RJD, वामपंथी और अन्य) की सरकार आने पर महिलाओं को 4,000 रुपये दिया जाएगा।

ऐलान

क्या है मां-बेटी योजना?

तेजस्वी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, 'हम लाभ-शिक्षा-प्रशिक्षण और आय (BETI) योजना से बिहार में जन्म लेनी वाली हर बेटी का जन्म से लेकर जीविकोपार्जन तक का दायित्व उठायेंगे, वही मकान-अन्न-आमदनी (MAA) योजना से हर मां के परिवार को रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न और अच्छे जीवन के लिए आमदनी की व्यवस्था करेंगे। 2,500 रुपये हर महीने वाली 'माई-बहन मान योजना' से लेकर 1,500 रुपये मासिक पेंशन जैसी अनेक लाभपरक योजनाएं तय हो चुकी हैं।'

आरोप

नीतीश सरकार पर नकल का आरोप

पटना में तेजस्वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार की मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को निशाने पर लिया और नकल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नकल करने में माहिर हैं। हमारी मां-बहन मान योजना के बाद, हमें पता था कि वो हमारी नकल करेंगे, उन्होंने ठीक वैसा ही किया...नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को बेवकूफ न बनाएं...चुनाव से पहले वो एक-दो किश्तें देंगे, लेकिन चुनाव बाद 10,000 रुपये देने का वादा करके, ये पैसे भी छीन लेंगे।"

तेजस्वी का बयान

