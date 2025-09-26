तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर लगाया नकल का आरोप, कहा- हम मां-बेटी को देंगे 4,000 रुपये
क्या है खबर?
बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक घमासान जारी है। मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा की बौछार हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी (RJD) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पर उनकी योजनाएं चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह तय हो चुका है कि बिहार में महागठबंधन (कांग्रेस, RJD, वामपंथी और अन्य) की सरकार आने पर महिलाओं को 4,000 रुपये दिया जाएगा।
ऐलान
क्या है मां-बेटी योजना?
तेजस्वी ने शुक्रवार को एक्स पर लिखा, 'हम लाभ-शिक्षा-प्रशिक्षण और आय (BETI) योजना से बिहार में जन्म लेनी वाली हर बेटी का जन्म से लेकर जीविकोपार्जन तक का दायित्व उठायेंगे, वही मकान-अन्न-आमदनी (MAA) योजना से हर मां के परिवार को रहने के लिए घर, खाने के लिए अन्न और अच्छे जीवन के लिए आमदनी की व्यवस्था करेंगे। 2,500 रुपये हर महीने वाली 'माई-बहन मान योजना' से लेकर 1,500 रुपये मासिक पेंशन जैसी अनेक लाभपरक योजनाएं तय हो चुकी हैं।'
आरोप
नीतीश सरकार पर नकल का आरोप
पटना में तेजस्वी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार की मौजूदा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को निशाने पर लिया और नकल का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री नकल करने में माहिर हैं। हमारी मां-बहन मान योजना के बाद, हमें पता था कि वो हमारी नकल करेंगे, उन्होंने ठीक वैसा ही किया...नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को बेवकूफ न बनाएं...चुनाव से पहले वो एक-दो किश्तें देंगे, लेकिन चुनाव बाद 10,000 रुपये देने का वादा करके, ये पैसे भी छीन लेंगे।"
ट्विटर पोस्ट
तेजस्वी का बयान
#WATCH | Patna, Bihar | RJD leader Tejashwi Yadav says, "The CM is good at copying. After our 'Maai Behen Maan Yojana', we knew he would copy us, and he did exactly that... Narendra Modi should not try to fool the people of Bihar... They will give one or two instalments of their… pic.twitter.com/Gz9tHl6ezQ— ANI (@ANI) September 26, 2025
ट्विटर पोस्ट
तेजस्वी ने योजना की जानकारी दी
नवरात्र के पावन पर्व में बिहार की देवी स्वरूप आधी आबादी से “ महिला सशक्तिकरण संवाद” किया। बिहार की हर महिला माँ दुर्गा का स्वरूप है, माँ-बहन और बेटी के रूप में एक महिला हमेशा ही त्याग, समर्पण, साहस और सेवा का वो प्रतिरूप होती है जो देश, राज्य, समाज और परिवार के विकास की दशा और… pic.twitter.com/RxPja8iStl— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) September 26, 2025