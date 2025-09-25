राहुल गांधी के बाद क्या आदित्य ठाकरे फोड़ेंगे 'वोट चोरी' पर बम? जानिए क्या कहा
क्या है खबर?
महाराष्ट्र के विधायक और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस के कथित 'वोट चोरी' के खुलासे को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने गुरुवार को मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में कहा कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरह जल्द ही चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट चोरी' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। उन्होंने इस खुलासे को 'सर्जिकल स्ट्राइक' का नाम दिया है, जिसकी तारीख के बारे में नहीं बताया।
बयान
आदित्य ठाकरे ने क्या कहा?
कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य से पूछा गया कि लोकसभा चुनाव जीतने पर उन्होंने वोट चोरी नहीं कहा, लेकिन विधानसभा चुनाव हारने पर उन्होंने यह मुद्दा क्यों उठाया? इस पर आदित्य ने कहा, "हमने पिछले साल चुनावों से पहले ही चुनाव आयोग को मतदाताओं की अचानक बढ़ी संख्या, गायब मतदाताओं और मतदान केंद्रों के कुप्रबंधन के बारे में पत्र लिखा था। हम सर्जिकल स्ट्राइक के समय का खुलासा नहीं कर सकते। हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।"
विवाद
क्या है वोट चोरी का मामला?
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक की एक विधानसभा सीट पर 'वोट चोरी' का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद यह अभियान बन गया। राहुल गांधी ने इसे 'एटम बम' कहा और बिहार में 'चुनाव अधिकार यात्रा' में इसे उठाया। पिछले दिनों राहुल ने वोट काटने के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब जल्द ही बड़ा 'हाइड्रोजन बम' लाने की बात कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के आरोपों को गलत और भ्रामक बताया है।