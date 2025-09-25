वोट चोरी के मामले में आदित्य ठाकरे जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे

राहुल गांधी के बाद क्या आदित्य ठाकरे फोड़ेंगे 'वोट चोरी' पर बम? जानिए क्या कहा

क्या है खबर?

महाराष्ट्र के विधायक और शिवसेना (उद्धव ठाकरे) के नेता आदित्य ठाकरे ने कांग्रेस के कथित 'वोट चोरी' के खुलासे को आगे बढ़ाने की बात कही है। उन्होंने गुरुवार को मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम में कहा कि वह लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरह जल्द ही चुनाव आयोग के खिलाफ 'वोट चोरी' पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे। उन्होंने इस खुलासे को 'सर्जिकल स्ट्राइक' का नाम दिया है, जिसकी तारीख के बारे में नहीं बताया।