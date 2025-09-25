भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर शशि थरूर बोले- साथ खेल रहे हैं तो हाथ मिलना चाहिए था
क्या है खबर?
एशिया कप 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के आपसी व्यवहार को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान को साथ में मैच खेलना ही नहीं चाहिए था और अगर खेल रहे हैं तो खेल-भावना का ख्याल रखते हुए हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं थी। केरल के तिरूवनन्तपुरम से सांसद थरूर ने इसे लेकर करगिल युद्ध का उदाहरण भी दिया।
बयान
थरूर ने क्या कहा?
समाचार एजेंसी ANI से साक्षात्कार में थरूर ने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है अगर खेलने का फैसला हो ही गया था और हम पाकिस्तान के बारे में इतना ही सोचते हैं, तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था...लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने ही वाले हैं, तो हमें खेल भावना से खेलना चाहिए और उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। यह बहुत सामान्य है...जिसकी जरूरत होती है। हमने 1999 में भी ऐसा किया था, जब करगिल युद्ध था।"
उदाहरण
थरूर ने दिया कारगिल युद्ध का उदाहरण
थरूर ने आगे कहा, "जिस दिन हमारे सैनिक देश के लिए जान दे रहे थे, उसी दिन हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे। हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे, क्योंकि खेल भावना देशों-सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है। यही मेरा विचार है। अगर पहली बार अपमानित होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी बार भी हमारा अपमान किया, तो पता चलता है कि दोनों तरफ खेल-भावना का अभाव है।"
मैच
मैच में क्या हुआ था?
14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों के बीच दुबई में मैच खेला गया था। इस दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान टीम से न तो मैच की शुरुआत में और न ही अंत में हाथ मिलाया। टॉस के दौरान भी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान आघा सलमान से हाथ नहीं मिलाया। इस मैच को भारतीय टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। भारत-पाकिस्तान के बीच 21 सितंबर को हुए मैच में भी ऐसा ही हुआ।