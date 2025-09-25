भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर शशि थरूर बोले- साथ खेल रहे हैं तो हाथ मिलना चाहिए था

बयान थरूर ने क्या कहा? समाचार एजेंसी ANI से साक्षात्कार में थरूर ने कहा, "मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है अगर खेलने का फैसला हो ही गया था और हम पाकिस्तान के बारे में इतना ही सोचते हैं, तो हमें खेलना ही नहीं चाहिए था...लेकिन अगर हम उनके साथ खेलने ही वाले हैं, तो हमें खेल भावना से खेलना चाहिए और उनसे हाथ मिलाना चाहिए था। यह बहुत सामान्य है...जिसकी जरूरत होती है। हमने 1999 में भी ऐसा किया था, जब करगिल युद्ध था।"

उदाहरण थरूर ने दिया कारगिल युद्ध का उदाहरण थरूर ने आगे कहा, "जिस दिन हमारे सैनिक देश के लिए जान दे रहे थे, उसी दिन हम इंग्लैंड में पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप खेल रहे थे। हम तब भी उनसे हाथ मिला रहे थे, क्योंकि खेल भावना देशों-सेनाओं के बीच होने वाली भावना से अलग होती है। यही मेरा विचार है। अगर पहली बार अपमानित होने के बाद पाकिस्तानी टीम ने दूसरी बार भी हमारा अपमान किया, तो पता चलता है कि दोनों तरफ खेल-भावना का अभाव है।"