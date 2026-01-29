तमिलनाडु: अभिनेता विजय की पार्टी कर सकती है कांग्रेस का समर्थन, पिता का बड़ा बयान

तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज होने लगी है। अभिनेता थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दे सकती है। विजय के पिता एसए चंद्रशेखर ने इसके संकेत दिए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कांग्रेस का एक लंबा इतिहास और विरासत है। कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा और अब यह एक ऐसी पार्टी है जिसका प्रभाव कम हो रहा है।"

बयान चंद्रशेखर बोले- विजय कांग्रेस को पुरानी प्रतिष्ठा दोबारा दिलाने को तैयार चंद्रशेखर ने कहा, "वे अन्य पार्टियों को समर्थन देते आ रहे हैं और दिन-ब-दिन कमजोर होते जा रहे हैं। विजय उन्हें समर्थन देने और उनकी पुरानी प्रतिष्ठा वापस दिलाने के लिए तैयार हैं। अब कांग्रेस को इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। लोग विजय को अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं और उन्हें आश्वस्त कर रहे हैं कि अगर वह स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जीत मिलेगी।"

गठबंधन TVK ने DMK को राजनीतिक और भाजपा को वैचारिक दुश्मन बताया था चंद्रशेखर ने कहा कि जो भी समाज की भलाई करने और स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के इरादे से राजनीति में आता है, उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे पहले TVK ने कहा था कि वो विधानसभा चुनाव में सत्ताधारी DMK या भाजपा में से किसी के साथ भी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन विजय को मुख्यमंत्री उम्मीदवार स्वीकार करने वाली किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी। TVK ने DMK को राजनीतिक शत्रु और भाजपा को वैचारिक शत्रु बताया था।

Advertisement

AIADMK OPS ने भी AIADMK में लौटने की इच्छा जताई एक अन्य घटनाक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम (OPS) ने एडप्पाडी के पलानीस्वामी (EPS) के नेतृत्व वाली AIADMK में लौटने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि पार्टी की एकजुटता समय की जरूरत है। हालांकि, EPS ने तमिलनाडु चुनाव से पहले OPS के पार्टी में लौटने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया। 2016 में जयललिता के निधन के बाद OPS और EPS में मतभेद हो गए थे। 2022 में OPS को पार्टी से निकाल दिया गया था।

Advertisement

भगदड़ करूर भगदड़ मामले में घिरे हैं विजय विजय फिलहाल विवादों में घिरे हुए हैं। पिछले साल सितंबर में उनकी एक रैली के दौरान करूर में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) उनसे पूछताछ कर रही है। वहीं, उनकी फिल्म 'जन नायकन' भी प्रमाणन संबंधी मुद्दों के कारण सेंसर बोर्ड में समस्याओं का सामना कर रही है। फिल्म का मामला मद्रास हाई कोर्ट में लंबित है।