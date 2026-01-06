CBI ने TVK प्रमुख थलापति विजय को समन भेजा, करूर भगदड़ मामले में पूछताछ को बुलाया
क्या है खबर?
तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने थलापति विजय को समन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी प्रमुख विजय को 12 जनवरी को दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए CBI जांच का आदेश दिया है।
जांच
TVK ने की थी निष्पक्ष जांच की मांग
भगदड़ मामले में तमिलनाडु सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) गठित कर कोर्ट में SIT जांच को पर्याप्त बताते हुए CBI जांच का विरोध किया था। हालांकि, विजय ने SIT पर संदेह जताते हुए पार्टी की ओर से याचिका दायर कर निष्पक्ष जांच की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने CBI जांच की निगरानी करने और स्वतंत्र निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित की थी।
भगदड़
करूर भगदड़ में गई थी 41 लोगों की जान
करूर में 27 सितंबर को थलापति विजय की रैली हुई थी, जिसमें 10,000 से अधिक लोग जुटे थे। रैली में अचानक भगदड़ मचने से करीब 41 लोगों की जान चली गई, जिसमें बच्चे-महिलाएं भी शामिल हैं। करीब 60 घायल हुए थे। TVK ने भगदड़ को साजिश बताते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए थे। पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद CBI को जांच सौंपी गई है।