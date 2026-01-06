करूर भगदड़ मामले में थलापति विजय को CBI ने तलब किया

CBI ने TVK प्रमुख थलापति विजय को समन भेजा, करूर भगदड़ मामले में पूछताछ को बुलाया

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Jan 06, 202603:24 pm

क्या है खबर?

तमिलनाडु के करूर जिले में तमिलगा वेत्री कड़गम (TVK) की रैली के दौरान मची भगदड़ के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने थलापति विजय को समन जारी किया है। केंद्रीय एजेंसी ने पार्टी प्रमुख विजय को 12 जनवरी को दिल्ली स्थित CBI मुख्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया है। एजेंसी पार्टी के शीर्ष पदाधिकारियों से पूछताछ कर चुकी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घटना के कारणों का पता लगाने के लिए CBI जांच का आदेश दिया है।